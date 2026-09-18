Conto deposito con interessi al 4% per sei mesi grazie a Banca Mediolanum

Gli utenti che aprono un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedono l'apertura di conto deposito della durata di sei mesi entro il 6 novembre, e accreditano il proprio stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito, riceveranno il 4% annuo lordo sulle somme depositate da Banca Mediolanum nell'ambito della promo Time Deposit 4%.

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum, protagonista della nuova offerta dell'istituto meneghino. L'importo minimo per aprire un deposito è 100 euro, quello massimo invece è pari a 500.000 euro. Le somme sono inoltre svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Un altro elemento di cui prendere consapevolezza è il tasso fisso garantito al 4%, per l'intera durata del conto deposito. Questo fa sì che ciascun nuovo cliente di Banca Mediolanum conosca l'importo finale del proprio deposito fin dalla sua apertura. A questo proposito, sottolinieiamo che si tratti di un interesse annuo lordo.

Ad ogni modo, è possibile consultare l'andamento del conto deposito direttamente tramite l'app ufficiale di Banca Mediolanum, disponibile al download gratuito su Google Play Store (smartphone e tablet Android) e su App Store (iPhone e iPad).

L'applicazione permette poi di gestire online il conto corrente SelfyConto, il cui canone è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Associata al conto vi è la carta di debito Mediolanum Card appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard: è possibile sceglierla in formato virtuale (gratuita) o fisica (gratis il primo anno, poi 10 euro l'anno).

Diversi infine i servizi gratuiti inclusi in SelfyConto, a partire dall'invio dei bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, i prelievi presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi dell'Unionie europea, nonché l'addebito delle utenze e l'assistenza via chat.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.