Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Conto deposito con interessi al 4% per sei mesi grazie a Banca Mediolanum

Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.
Conto deposito con interessi al 4% per sei mesi grazie a Banca Mediolanum
Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 set 2026
Link copiato negli appunti

Gli utenti che aprono un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedono l'apertura di conto deposito della durata di sei mesi entro il 6 novembre, e accreditano il proprio stipendio entro una settimana prima della scadenza del deposito, riceveranno il 4% annuo lordo sulle somme depositate da Banca Mediolanum nell'ambito della promo Time Deposit 4%.

Mediolanum Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum, protagonista della nuova offerta dell'istituto meneghino. L'importo minimo per aprire un deposito è 100 euro, quello massimo invece è pari a 500.000 euro. Le somme sono inoltre svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Pagina offerta Banca Mediolanum

mediolanum time deposit offerta

Un altro elemento di cui prendere consapevolezza è il tasso fisso garantito al 4%, per l'intera durata del conto deposito. Questo fa sì che ciascun nuovo cliente di Banca Mediolanum conosca l'importo finale del proprio deposito fin dalla sua apertura. A questo proposito, sottolinieiamo che si tratti di un interesse annuo lordo.

Ad ogni modo, è possibile consultare l'andamento del conto deposito direttamente tramite l'app ufficiale di Banca Mediolanum, disponibile al download gratuito su Google Play Store (smartphone e tablet Android) e su App Store (iPhone e iPad).

L'applicazione permette poi di gestire online il conto corrente SelfyConto, il cui canone è gratuito per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. Associata al conto vi è la carta di debito Mediolanum Card appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard: è possibile sceglierla in formato virtuale (gratuita) o fisica (gratis il primo anno, poi 10 euro l'anno).

Diversi infine i servizi gratuiti inclusi in SelfyConto, a partire dall'invio dei bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, i prelievi presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi dell'Unionie europea, nonché l'addebito delle utenze e l'assistenza via chat.

Pagina offerta Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

BBVA sceglie il 4: 4% di interessi e cashback ogni mese per sei mesi
Finance

BBVA sceglie il 4: 4% di interessi e cashback ogni mese per sei mesi
Banca Mediolanum offre un conto deposito remunerato al 4% per sei mesi
Finance

Banca Mediolanum offre un conto deposito remunerato al 4% per sei mesi
Interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito di Banca Mediolanum
Finance

Interessi al 4% per 6 mesi sul conto deposito di Banca Mediolanum
Zero canone e zero commissioni sul cambio valuta con la carta di credito di TF Bank
Finance

Zero canone e zero commissioni sul cambio valuta con la carta di credito di TF Bank