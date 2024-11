Conto Deposito con interessi al 4%: come averlo a zero spese di ING

La promozione di ING va in netta contro-tendenza con il resto del mercato, garantendo ai nuovi clienti la possibilità di sfruttare un conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi anche senza vincoli sul capitale depositato.

Per accedere all'offerta è necessario aprire Conto Corrente Arancio (a zero spese) e poi accreditare stipendio/pensione oppure versare almeno 1.000 euro al mese sul conto corrente. In questo modo, sarà possibile sfruttare il tasso agevolato del 4% (lordo annuo) per i primi 12 mesi sul conto deposito.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di ING, tramite il link qui di sotto.

Come ottenere il 4% di interessi con ING

Per sfruttare la promozione di ING è sufficiente:

aprire Conto Corrente Arancio

accreditare stipendio/pensione oppure versare almeno 1.000 euro al mese sul conto corrente

Rispettando queste condizioni è possibile ottenere il 4% di interessi sul conto deposito oltre che sfruttare la versione Più di Conto Corrente Arancio che si caratterizza per:

canone azzerato (invece di 5 euro al mese)

carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l'area euro

carta di credito a canone zero con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese

con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese carta prepagata a canone zero

bonifici istantanei gratis

In questo modo, quindi, la promozione di ING permette di ottenere un conto corrente a canone zero, ricco di vantaggi e con tutti gli strumenti di pagamento utili. In più, è possibile sfruttare il conto deposito (che ING chiama semplicemente Conto Arancio) con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per 12 mesi su depositi non vincolati. Con la promo "porta un amico", inoltre, è possibile ottenere un Buono Regalo di 50 euro su Amazon per ogni amico invitato che aprirà il conto.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale della banca e completare una veloce procedura di apertura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.