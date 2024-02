Conto deposito Banca Aidexa: tasso annuo del 4%, tutelato dal FITD

Se sei alla ricerca di un modo per far fruttare i tuoi risparmi senza rinunciare alla flessibilità e alla sicurezza, il conto deposito X Risparmio Libero di Banca Aidexa potrebbe essere la soluzione ideale per te.

Con un tasso annuo lordo del 4% e la completa tutela garantita dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD), X Risparmio Libero offre una combinazione unica di rendimento e sicurezza per i tuoi risparmi.

Massima libertà e sicurezza con Banca Aidexa

Una delle principali caratteristiche di X Risparmio Libero è la possibilità di ritirare la somma depositata in qualunque momento, senza vincoli o penalizzazioni. Questo significa che hai il controllo totale sui tuoi risparmi, potendo utilizzarli quando ne hai bisogno, senza preoccuparti di perdere interessi.

Dopo l'apertura del conto, hai la possibilità di versare ulteriori somme quando desideri, rispettando i limiti di giacenza massima. In questo modo, puoi aggiungere soldi nel tempo e far crescere il tuo capitale in modo sicuro e conveniente.

Il rendimento del 4% annuo lordo viene calcolato in base ai soldi in giacenza e liquidato ogni tre mesi direttamente sul tuo conto deposito. Questo ti permette di vedere crescere i tuoi risparmi in modo regolare e trasparente.

Aprire un conto deposito X Risparmio Libero è semplice e veloce. Non c'è bisogno di aprire un conto corrente e puoi gestire tutto comodamente online, dal comfort della tua casa. I tuoi risparmi sono completamente tutelati al 100% dal FITD, garantendoti tranquillità e sicurezza.

Per aprire un conto deposito X Risparmio Libero, ti servono pochi semplici requisiti:

Il tuo Codice Fiscale

Un documento di riconoscimento valido

di riconoscimento valido Un dispositivo munito di videocamera , come un computer, un tablet o uno smartphone

, come un computer, un tablet o uno smartphone L'IBAN del conto corrente che userai per inviare la somma da depositare

