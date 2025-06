Conto deposito Arancio: fai fruttare i tuoi risparmi con il tasso del 3,5%

Una nuova occasione per far fruttare i propri risparmi arriva da ING, che propone un Conto Deposito al tasso promozionale del 3,50% per 6 mesi, senza obbligo di accredito dello stipendio e soprattutto senza vincolare i propri soldi.

Una promozione flessibile, gestibile interamente da app, che punta su semplicità, trasparenza e libertà di utilizzo. E non finisce qui: grazie al programma “Porta un Amico” puoi ottenere fino a 500 euro di cashback. Attiva subito il tuo conto per iniziare.

Ecco come ottenere il tasso promozionale del 3,5%

La nuova promozione ING si basa su una formula chiara: 3,50% di interesse lordo per 6 mesi fino a un massimo di 100.000 euro depositati. A differenza di altre offerte simili, non è richiesto l’accredito dello stipendio né l’impegno a lasciare i fondi bloccati per un periodo prestabilito. I tuoi soldi rimangono sempre disponibili, senza importi minimi da rispettare.

Per accedere alla promozione è sufficiente:

Entro il 19 luglio 2025 : aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, e richiedere la carta di debito Mastercard;

: aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, e richiedere la carta di debito Mastercard; Entro il 30 settembre 2025: attivare entrambi i conti con un bonifico e spendere almeno 100 euro con la carta.

Una volta completati questi passaggi, otterrai il tasso promozionale per 6 mesi. Tutto questo a costo zero: niente spese di apertura, gestione o chiusura - a seconda del piano che decidi di attivare. L’offerta è infatti disponibile in due versioni: Arancio Light, per chi cerca l’essenziale, e Arancio Più, per chi desidera più funzionalità. I costi sono, in ogni caso, sempre trasparenti e senza sorprese.

Dopo aver aperto il conto, ogni cliente riceve un codice personale da condividere con amici e conoscenti. Per ogni amico che apre Conto Corrente Arancio utilizzando il codice, ING riconosce un cashback di 50 euro, fino a un massimo di 10 amici.

Non perdere l'opportunità di far fruttare i tuoi risparmi con un tasso di rendimento al 3,5%: apri subito il tuo Conto Arancio e segui tutti i passaggi per iniziare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.