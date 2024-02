Conto deposito al 5% con SelfyConto: ecco come ottenerlo

“Specchio, specchio delle mie brame, quale il conto corrente più bello del reame?”. Più che bello, diciamo che dovrebbe essere conveniente per dare a tutti la possibilità di risparmiare. Esiste questo conto? Certo: SelfyConto di Banca Mediolanum.

Grazie all’attuale offerta speciale, non pagherai il canone di tenuta conto per un anno, e se sei un Under 30, il conto sarà gratuito fino al compimento dei tuoi 30 anni.

Il vero cavallo di battaglia di questa offerta è il conto deposito, che offre un tasso di interesse del 5% sulle somme vincolate fino a 6 mesi. Per attivarlo, devi soltanto accreditare lo stipendio. Il vincolo è facoltativo, perché puoi svincolare il denaro quando vuoi, senza perdere gli interessi già maturati.

SelfyConto: risparmia e gestisci tutto con facilità

Una volta che sei diventato titolare del conto SelfyConto e hai accreditato lo stipendio, potrai accedere al conto deposito con un interesse del 5% annuo sulle somme in giacenza per almeno 6 mesi.

Ripetiamo che il canone è gratuito per il primo anno e fino al 30° anno di età se sei un Under 30. Volendo, puoi continuare ad azzerarlo se acquisti uno dei prodotti finanziari Mediolanum.

Per quanto riguarda la gestione completa del conto, potrai farlo in autonomia tramite l’app per dispositivi Android e iOS.

Ti bastano pochi clic e potrai controllare il saldo, monitorare i movimenti e personalizzare le carte di pagamento, che talaltro puoi sospendere o riattivare a tuo piacimento.

Quali carta sono disponibili? Carte di debito e credito MasterCard. La prima è gratuita, mentre la seconda ti consente di rateizzare gli acquisti. C’è anche una carta prepagata ricaricabile, ottima per gli acquisti online.

Infine, le operazioni bancarie basilari, come bonifici, addebiti, utenze e ricariche telefoniche, sono completamente gratuite.

Se stavi cercando un nuovo conto corrente conveniente e completo, adesso lo hai trovato. Se vuoi aprirlo oggi stesso, clicca sul bottone qui sotto: la procedura è semplice e veloce, ma se hai lo SPID lo è ancora di più.

