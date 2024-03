Conto deposito al 5% con SelfyConto: ecco come aprirlo

Il conto deposito di SelfyConto rappresenta la scelta intelligente per far fruttare i propri risparmi. Con un tasso del 5% annuo lordo, SelfyConto si distingue nel panorama bancario per la sua offerta competitiva e flessibile.

Il conto corrente online di Banca Mediolanum offre questa opportunità unica: rendimento del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi. Questa promozione è l’occasione da cogliere per chiunque voglia ottimizzare i propri investimenti.

Ecco come aprire il conto deposito al 5% con SelfyConto

La prima cosa che devi fare è aprire il conto SelfyConto direttamente online. Ti basteranno pochi minuti se utilizzi lo SPID. Se hai meno di 30 anni, il canone di tenuta conto è a zero fino al compimento del tuo 30° anni di età.

Le operazioni bancarie di base, come bonifici SEPA in euro, addebito diretto delle utenze, prelievi dagli ATM e versamenti, sono gratuite. Inoltre, la carta di debito associata al conto permette pagamenti sicuri e pratici attraverso i più diffusi sistemi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay.

La piattaforma Mediolanum, accessibile tramite l’app mobile, offre una visione completa della tua situazione finanziaria, consentendo di gestire investimenti, prestiti e operazioni di trading in modo intuitivo e sicuro.

La promozione “Vincoli 5%” è un’opportunità limitata, valida fino al 31 marzo e riservata ai nuovi clienti. Per beneficiare del tasso preferenziale, devi accreditare lo stipendio e richiedere la costituzione di un deposito vincolato entro il 30 giugno 2024. Il vincolo minimo è di 100 euro, mentre il massimo è di 500.000 euro.

Scegliere SelfyConto significa optare per un conto deposito che offre sicurezza, rendimento e comodità, senza rinunciare alla libertà di gestire i propri fondi. È il momento di fare una mossa strategica per il tuo futuro finanziario con il conto Mediolanum.

