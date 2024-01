Conto Crédit Agricole senza canone e fino a 150€ in buoni Amazon

Il tuo attuale conto corrente è pieno di spese nascoste che non vuoi più pagare? Bene: Crédit Agricole ha l'offerta perfetta per te.

Se apri il conto entro il 29 febbraio 2024, otterrai due grandi vantaggi: il canone zero e la possibilità di ricevere fino a 150 euro in Buoni Amazon. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa offerta.

Conto Crédit Agricole: tanti vantaggi da non perdere

Non devi recarti in una filiale della banca per aprire il conto: puoi farlo comodamente da casa tua tramite il PC o il tuo dispositivo mobile.

Una volta entrato nella pagina ufficiale di Crédit Agricole, devi cliccare su “Apri il conto” e seguire la procedura guidata. Ti verranno chiesti i tuoi dati personali e i tuoi documenti, come carta di identità e codice fiscale.

Dopo aver aperto il conto ed effettuato la prima transazione con la carta di debito VISA, riceverai i primi 50 euro in buoni Amazon. Per ottenere gli altri 100 euro, devi spendere con la carta almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’attivazione del conto.

Per quanto riguarda la carta di debito, oltre a consentirti di pagare sia online che nei negozi fisici, puoi collegarla ai wallet digitali più diffusi, come Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay. In questo modo potrai rendere più veloci e semplici le transazioni.

Inoltre, grazie all’app dedicata, puoi gestire la carta con semplicità, monitorando tutte le operazioni in tempo reale, decidendo i massimali di prelievo e spesa, oppure sospendere o riattivare la carta se necessario con un semplice touch.

Se vuoi cambiare conto corrente, questa opportunità è davvero unica. Clicca sul bottone qui sotto e apri il conto entro il 29 febbraio 2024: il canone zero e i buoni Amazon ti aspettano!

