Conto Crédit Agricole: per i nuovi clienti Buoni Regalo Amazon da 275 euro

Aprire oggi il Conto Online Crédit Agricole è ancora più conveniente. Non solo il canone è completamente gratuito per i primi nove mesi, ma hai anche la possibilità di ottenere Buoni Regalo Amazon da 275 euro.

Per chi ha meno di 35 anni, il conto resta a canone zero fino al compimento dei 35 anni. Invece, tutti gli devono accreditare lo stipendio direttamente sul conto. E i buoni? Se apri il conto e utilizzi il codice promo "VISA", otterrai subito un buono di 100€. Continua a leggere per scoprire come ottenere gli altri.

Buoni Regalo Amazon da 275 euro e altri vantaggi incredibili

Puoi anche guadagnare 25€ per ogni amico o familiare che inviterai ad aprire il conto Crédit Agricole, fino a un massimo di 250€. E se ti sei dimenticato di assicurare i tuoi mezzi di pagamento, non preoccuparti. Puoi ottenere 25 euro semplicemente sottoscrivendo la polizza Protezione Mezzi di Pagamento, che ti protegge dai rischi di utilizzo fraudolento e ti offre una serie di servizi accessori.

La polizza copre furti e smarrimenti di carte di credito, bancomat, assegni e persino SIM Card del cellulare. In caso di problemi, basta un clic per bloccare immediatamente i mezzi di pagamento. Non è fantastico dormire sonni tranquilli?

Per chi è perfetto questo conto? Per coloro che vogliono gestire il denaro in modo dinamico e senza complicazioni. I prelievi sono illimitati e gratuiti, la carta di debito Visa è senza costi aggiuntivi e cin sono tanti servizi gratuiti.

Ricordiamo che il canone è a zero euro per i primi nove mesi. Non dimenticare di usare il codice promo per avere la possibilità di avere i Buoni Regalo Amazon da 275 euro.

