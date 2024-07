Conto Crédit Agricole: per i nuovi clienti Buoni Regalo Amazon da 275 euro

Crédit Agricole si posiziona come una soluzione bancaria conveniente e moderna, offrendo un’ampia gamma di servizi digitali e promozioni vantaggiose per i nuovi clienti. Questo conto corrente online include carte di debito e carte di credito, oltre al supporto di consulenti dedicati e una rete capillare di filiali per una gestione delle finanze semplice e accessibile.

Con la nuova offerta, Crédit Agricole offre ai nuovi clienti che decidono di aprire un conto online la possibilità di ricevere fino a 275 euro in Buoni Regalo Amazon.

Vantaggi principali del Conto Online Crédit Agricole

Canone Zero: Per i primi nove mesi, il conto è a canone zero. Successivamente, il canone può essere azzerato per i clienti under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione, o per chi possiede un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro.

Carta di Debito Crédit Agricole Visa: La carta di debito associata al conto può essere immediatamente collegata ai digital wallet e può essere gestita facilmente tramite app, permettendo operazioni come blocco e pausa della carta con un semplice tap.

Carta Oro American Express: I nuovi clienti possono richiedere una Carta Oro American Express direttamente dall’app di Crédit Agricole, con quota gratuita per il primo anno e vari altri vantaggi.

Gestione Completa da App: L’app di Crédit Agricole consente di richiedere prodotti, ottenere quotazioni e monitorare gli investimenti in ogni momento, con la possibilità di avere sempre a disposizione un consulente dedicato.

Promozioni per i nuovi clienti:

Buoni Regalo Amazon fino a 100 euro utilizzando la carta: Aprendo il conto entro il 5 settembre e utilizzando il codice “VISA”, è possibile ottenere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon sottoscrivendo e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa.

Buoni regalo da 25 euro per ogni amico invitato:: Crédit Agricole permette ai clienti di ricevere un Buono Regalo Amazon da 25 euro per ogni amico che apre un conto online, fino a un massimo di 150 euro per sei amici.

Altri 25 euro in Buoni Regalo: Aprendo il conto entro il 31 luglio con il codice promozionale "VISA" e sottoscrivendo la protezione mezzi di pagamento, si ottiene un ulteriore Buono Regalo Amazon da 25 euro.

