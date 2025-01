Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 500€ in regalo su Amazon per i nuovi clienti

È il momento giusto per scegliere il Conto Online di Crédit Agricole. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c'è la possibilità di sfruttare un conto a canone zero (rispettando una delle condizioni fissate dalla banca) e di ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo, completando l'apertura del conto corrente.

In particolare, Crédit Agricole garantisce fino a 250 euro di Buoni Amazon tramite la promo Porta un Amico (con 50 euro per ogni amico invitato) e fino a 250 euro in Buoni Amazon con l'accredito dello stipendio e come cashback delle spese effettuate con la carta di debito abbinata al conto.

Per sfruttare la promo è sufficiente aprire il conto tramite il sito ufficiale di Crédit Agricole. In fase di apertura è necessario inserire il codice sconto VISA. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Conto Online di Crédit Agricole: ecco la promo

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole ha un canone di 2 euro al mese. Il canone, però, è azzerato per 9 mesi ed è azzerabile a tempo indetermianto rispettando una di queste condizioni:

accredito di stipendio/pensione

dossier titoli attivo

patrimonio superiore a 5.000 euro

per clienti Under 35

Al conto corrente è abbinata la carta di debito Crédit Agricole Visa, con canone zero per 24 mesi (poi 2 euro al mese) e prelievi gratis dagli ATM della banca. I bonifici SEPA online sono senza commissioni ed è possibile richiedere la carta di credito Nexi Classic con un canone di 40,99 euro all'anno. C'è anche il Conto Deposito con interessi al 3% per 4 mesi.

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole c'è la possibilità di ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon:

fino a 250 euro invitando i propri amici (50 euro per ogni amico che apre il conto)

(50 euro per ogni amico che apre il conto) 50 euro come welcome bonus , aprendo il conto ed effettuando almeno una transazione con carta di debito (bisogna inserire il codice VISA all'apertura)

, aprendo il conto ed effettuando almeno una transazione con carta di debito (bisogna inserire il codice VISA all'apertura) fino a 150 euro come cashback delle spese con carta entro i primi 60 giorni dall'apertura; per ottenere l'importo massimo bisogna spendere 3.000 euro ma basta spendere 500 euro per ottenere 50 euro di buono Amazon

come entro i primi 60 giorni dall'apertura; per ottenere l'importo massimo bisogna spendere 3.000 euro ma basta spendere 500 euro per ottenere 50 euro di buono Amazon 50 euro con l'accredito di stipendio o pensione entro il 30 aprile

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.