Conto Crédit Agricole: canone zero e fino a 500€ di Buoni Amazon, ecco la promo

È il Conto Online di Crédit Agricole la scelta giusta, in questo momento, per chi ha bisogno di un nuovo conto corrente ricco di vantaggi. Per tutti i nuovi utenti che si affidano alla proposta di Crédit Agricole, infatti, c'è la possibilità di sfruttare il canone zero per 9 mesi, invece di 2 euro al mese, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato (per chi ha meno di 35 anni oppure accredita lo stipendio o la pensione o ancora ha un patrimonio di almeno 5.000 euro oppure ha un dossier di titoli attivo).

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Crédit Agricole mette a disposizione la possibilità di ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon. Di questi, 200 euro sono ottenibili come cashback delle spese con carta di debito mentre 300 euro sono disponibili con la promo "porta un amico". L'istito, inoltre, garantisce ai suoi clienti anche un consulente dedicato per assistenza in filiale o da remoto.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Crédit Agricole. Per accedere alla promo bisogna utilizzare il codice VISA in fase di richiesta di apertura, andando a richiedere anche la carta di debito abbinata al conto e con canone zero per due anni (poi 2 euro al mese). I dettagli sono disponibili di seguito.

Conto Crédit Agricole: la scelta giusta per tutti

Con Conto Online Crédit Agricole è possibile sfruttare un nuovo conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero per un anno , invece di 2 euro al mese, e possibilità di azzeramento a tempo indeterminato, rispettando le condizioni fissate in precedenza

, invece di 2 euro al mese, e possibilità di azzeramento a tempo indeterminato, rispettando le condizioni fissate in precedenza carta di debito inclusa , con canone zero per 2 anni e poi 2 euro al mese; i prelievi dagli ATM Crédit Agricole sono gratis

, con canone zero per 2 anni e poi 2 euro al mese; i prelievi dagli ATM Crédit Agricole sono gratis bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con un canone di 40,99 euro all'anno

con un canone di 40,99 euro all'anno conto deposito con interessi al 3,75% per 4 mesi

fino a 200 euro di Buoni Amazon come cashback delle spese sostenute con carta di debito nei primi 2 mesi; basta una transazione per ottenere 50 euro mentre per raggiungere il valore massimo (200 euro) bisogna arrivare a 1.000 euro di spese

come nei primi 2 mesi; basta una transazione per ottenere 50 euro mentre per raggiungere il valore massimo (200 euro) bisogna arrivare a 1.000 euro di spese fino a 300 euro con la promo "porta un amico"

Per aprire il conto corrente basta seguire la procedura online qui di sotto. Per sfruttare la promo bisogna inserire il codice VISA.

