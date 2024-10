Conto Credit Agricole: canone zero e Carta Oro gratis per un anno

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c'è ora una promo da cogliere al volo da Crédit Agricole. Con il Conto Online proposto dalla banca, infatti, è possibile accedere a un conto a canone zero (per 9 mesi ma facilmente azzerabile a tempo indeterminato) con la possibilità di ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon (di cui fino a 200 euro utilizzando la carta).

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di richiedere Carta Oro di American Express sfruttando la quota gratuita per un anno e tutti i vantaggi messi a disposizione dall'istituto. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

In fase di apertura è necessario inserire il codice VISA per accedere a tutti i vantaggi dell'offerta.

Conto Crédit Agricole: cosa prevede l'offerta

Il conto corrente di Crédit Agricole include le seguenti caratteristiche:

canone zero per 9 mesi , invece di 2 euro al mese; il canone viene poi azzerato a tempo indeterminato andando a impostare l'accredito di stipendio/pensione oppure con un dossier titoli attivo o con almeno 5.000 euro di patrimonio e viene sempre azzerato per i clienti Under 35

, invece di 2 euro al mese; il canone viene poi azzerato a tempo indeterminato andando a impostare l'accredito di stipendio/pensione oppure con un dossier titoli attivo o con almeno 5.000 euro di patrimonio e viene sempre azzerato per i clienti Under 35 bonifici senza commissioni

carta di debito con canone zero per 2 anni, invece di 2 euro al mese, con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole

con canone zero per 2 anni, invece di 2 euro al mese, con conto deposito con interessi al 3,75% (tasso lordo annuo) per 4 mesi

I clienti che scelgono il Conto Crédit Agricole possono poi richiedere la carta di credito Nexi Classic al costo di 40,99 euro all'anno e/o la Carta Oro di American Express con quota gratuita per un anno.

Ci sono poi fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo di cui:

fino a 200 euro come cashback delle spese con carta ; bisogna raggiungere quota 1.000 euro di transato entro 60 giorni dall'apertura per ottenere l'importo massimo del buono

; bisogna raggiungere quota 1.000 euro di transato entro 60 giorni dall'apertura per ottenere l'importo massimo del buono fino a 300 euro con la promo "porta un amico"

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.