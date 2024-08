Conto Crédit Agricole: 250 euro di Buoni Amazon se lo apri

Crédit Agricole ci ha preso gusto a sorprenderci con le sue irresistibili offerte a favore di chi apre il suo conto online. Vediamo un po' cosa ci riserva la nuova fantastica promozione che include fino a 250 euro di Buoni Amazon.

Chi non vorrebbe un conto corrente a canone zero per i primi nove mesi? Senza contare che dopo questo periodo, il canone si può azzerare se hai meno di 35 anni, accrediti il tuo stipendio o pensione, o hai almeno 5.000 euro nel conto. Avrai anche la tua carta di debito con prelievi gratuiti agli sportelli Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole: l'offerta dei 250 euro di Buoni Amazon

Ora, parliamo di ciò che veramente conta: i coupon acquisto. Innanzitutto, Crédit Agricole regala 100 euro come cashback per i nuovi clienti che spendono almeno 1.000 euro con la carta di debito entro i primi 60 giorni.

Poi, se inviti i tuoi amici ad aprire il conto, puoi guadagnare ulteriori 150 euro con la promo "porta un amico". Quindi, non solo puoi spendere i tuoi soldi, ma puoi anche sfruttare le relazioni personali per trarre vantaggio. Per ottenere entrambi i premi, dovrai inserire il codice promozionale VISA durante la registrazione online.

Il conto corrente di Crédit Agricole offre molto di più dei soliti conti bancari. Non solo hai il canone zero per i primi nove mesi, ma anche la carta di debito gratuita per i primi due anni. Se ti piace vivere alla grande, puoi richiedere la carta di credito al costo di 40,99 euro annuali.

Quindi, se vuoi approfittare di questa offerta e sentirti un po' più ricco senza fare molto, visita il sito di Crédit Agricole cliccando sul box qui sotto e completa l'apertura del conto con il codice promozionale VISA. 250 euro di Buoni Amazon ti aspettano!

