Conto Credem a canone zero: per i nuovi clienti c'è un Buono Amazon da 200€

La scelta giusta per un nuovo conto corrente da aprire a gennaio 2026 è rappresentata dalla promo di Credem, istituto che da anni è un punto di riferimento assoluto del mercato. Scegliendo Credem Link è possibile accedere a un conto online a canone zero che permette anche di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon.

Per sfruttare la promozione è necessario completare l'apertura del conto con il codice CREDEM200, da aggiungere al momento della richiesta di apertura, e rispettare le condizioni fissate dalla banca. I dettagli completi sull'offerta sono disponibili tramite il sito ufficiale di Credem, accessibile dal box qui di sotto.

Conto Credem Link: ecco la promo di gennaio 2026

Con Credem Link è possibile accedere a un conto online a canone zero che garantisce supporto diretto dal team di consulenti Credem, sia online che in filiale. Al conto è abbinata la carta di debito con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Credem. Al conto può essere abbinata anche la carta di credito, con canone azzerabile.

La promozione in corso permette ai nuovi clienti che aprono il conto utilizzando il codice CREDEM200 di ottenere un Buono Amazon da 200 euro. Per raggiungere quest'obiettivo è necessario effettuare almeno 2.000 euro di pagamenti con carta di debito e mantenere una giacenza media di almeno 2.000 euro entro il 15 febbraio 2026.

In alternativa, effettuando almeno 1.000 euro di pagamenti con carta di debito e mantenendo una giacenza media di almeno 1.000 euro, sempre entro il prossimo 15 febbraio 2026, si potrà ottenere un Buono Amazon da 100 euro. C'è tempo fino al prossimo 21 gennaio 2026 per aprire il conto, usando il codice promo citato, e ottenere il bonus.

Per tutti i dettagli sulla promozione basta premere sul box qui di sotto.

