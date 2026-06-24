Conto corrente zero spese: ecco la promozione di Banca Mediolanum

Un conto corrente a zero spese permette di risparmiare una cifra significativa nel corso degli anni ed è quanto offre Banca Mediolanum con SelfyConto. La promozione in corso permette a tutti di beneficiare del canone gratuito per il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30, poi la quota mensile passa a 3,75 euro, ma è possibile azzerarla fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la Mediolanum Card, la carta di debito associata al nuovo conto. Tra le altre cose, sono disponibili numerosi servizi a costo zero e l'apertura veloce sfruttando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I servizi a costo zero inclusi in SelfyConto

L'invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei in euro rientra nell'elenco dei servizi gratuiti inclusi nel conto corrente online di Banca Mediolanum. Un altro servizio di rilievo che non prevede commissioni è il prelievo di contanti presso qualsiasi ATM, tanto in Italia quanto nei Paesi Ue.

A costo zero anche l'assistenza via chat, grazie alla quale è possibile risolvere qualsiasi eventuale dubbio relativo al proprio conto corrente, con il servizio disponibile durante tutti i giorni della settimana. Ci si può inoltre rivolgere gratuitamente a un consulente dedicato, il cosiddetto SelfyAssistant, chiamato a dare il suo contributo professionale per delineare una possibile strategia per uno o più progetti personali.

Alla lista dei servizi gratuiti si aggiuge poi l'addebito delle utenze, un servizio utile soprattutto per tutti quelli che hanno l'abitudine di addebitare sul proprio conto corrente le spese relative alle bollette domestiche o altre utenze personali come la fibra, la ricarica dell'offerta mobile, eccetera.

Infine, vi è anche la possibilità di contare sulla carta di debito gratuita Mediolanum Card scegliendo il formato digitale. Si tratta di una carta accettata ovunque, grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, nonché sicura e affidabile.

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