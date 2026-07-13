Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Conto corrente zero spese per giovani: la soluzione di Banca Mediolanum

SelfyConto è il conto corrente online a canone zero fino a trent'anni per tutti i clienti under 30 di Banca Mediolanum.
Conto corrente zero spese per giovani: la soluzione di Banca Mediolanum
SelfyConto è il conto corrente online a canone zero fino a trent'anni per tutti i clienti under 30 di Banca Mediolanum.
Federico Pisanu
Pubblicato il 13 lug 2026
Link copiato negli appunti

Gli utenti alla ricerca di un conto corrente zero spese per giovani possono prendere in considerazione la proposta di Banca Mediolanum, che propone il conto digitale SelfyConto a canone zero fino a trent’anni per i clienti under 30. Diversi i vantaggi inclusi alla voce zero spese, tra cui i prelievi presso qualsiasi sportello bancario in Italia e in Europa più una carta di debito virtuale.

Se si vive in coppia, magari in affitto, è inoltre possibile aprire SelfyConto cointestato. In questo modo il conto online di Banca Mediolanum permette di organizzare le spese da un unico conto in condivisione, con movimenti trasparenti e zero commissioni.

Pagina richiesta apertura SelfyConto

selfyconto canone gratuito

I servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

Uno dei principali servizi che con SelfyConto non prevede commissioni riguarda il prelievo di contanti presso gli ATM di qualsiasi banca, che sia in Italia o in uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea. Un vantaggio non da poco, se si considera che nella maggior parte delle volte sono applicate commissioni non banali, soprattutto quando si è all’estero.

Un altro servizio incluso gratuitamente è l’accredito dello stipendio. Quest’ultimo riveste un ruolo chiave anche dopo il compimento dei trent’anni, dal momento che consente di continuare ad avere un conto corrente a zero spese (la condizione alternativa da rispettare è una spesa mensile di almeno 500 euro con la carta di debito Mediolanum Card).

E a proposito di carta di debito, la Mediolanum Card di SelfyConto è disponibile anche in formato virtuale. Quest’ultima – la carta di debito digitale di Banca Mediolanum – è a canone zero anche dopo il primo anno, mentre la carta tradizionale fisica presenta una quota annuale pari a 10 euro.

Infine, si annoverano i bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei, su cui non viene applicato alcun costo aggiuntivo da parte della banca, che lascia dunque ampia libertà ai propri clienti.

Pagina richiesta apertura SelfyConto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Conto con Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici sono gratis
Finance

Conto con Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici sono gratis
La carta di credito a canone zero TF Mastercard Gold diventa compatibile con Apple Pay
Finance

La carta di credito a canone zero TF Mastercard Gold diventa compatibile con Apple Pay
Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere scegliendo le offerte luce e gas di NeN
Finance

Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere scegliendo le offerte luce e gas di NeN
Carta di credito con TF Bank, è gratuita al 100% e non bisogna aprire un nuovo conto
Finance

Carta di credito con TF Bank, è gratuita al 100% e non bisogna aprire un nuovo conto