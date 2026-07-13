Conto corrente zero spese per giovani: la soluzione di Banca Mediolanum

Gli utenti alla ricerca di un conto corrente zero spese per giovani possono prendere in considerazione la proposta di Banca Mediolanum, che propone il conto digitale SelfyConto a canone zero fino a trent’anni per i clienti under 30. Diversi i vantaggi inclusi alla voce zero spese, tra cui i prelievi presso qualsiasi sportello bancario in Italia e in Europa più una carta di debito virtuale.

Se si vive in coppia, magari in affitto, è inoltre possibile aprire SelfyConto cointestato. In questo modo il conto online di Banca Mediolanum permette di organizzare le spese da un unico conto in condivisione, con movimenti trasparenti e zero commissioni.

I servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

Uno dei principali servizi che con SelfyConto non prevede commissioni riguarda il prelievo di contanti presso gli ATM di qualsiasi banca, che sia in Italia o in uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea. Un vantaggio non da poco, se si considera che nella maggior parte delle volte sono applicate commissioni non banali, soprattutto quando si è all’estero.

Un altro servizio incluso gratuitamente è l’accredito dello stipendio. Quest’ultimo riveste un ruolo chiave anche dopo il compimento dei trent’anni, dal momento che consente di continuare ad avere un conto corrente a zero spese (la condizione alternativa da rispettare è una spesa mensile di almeno 500 euro con la carta di debito Mediolanum Card).

E a proposito di carta di debito, la Mediolanum Card di SelfyConto è disponibile anche in formato virtuale. Quest’ultima – la carta di debito digitale di Banca Mediolanum – è a canone zero anche dopo il primo anno, mentre la carta tradizionale fisica presenta una quota annuale pari a 10 euro.

Infine, si annoverano i bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei, su cui non viene applicato alcun costo aggiuntivo da parte della banca, che lascia dunque ampia libertà ai propri clienti.

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