Conto corrente remunerato al 3% senza vincoli: la promozione di BBVA continua

La banca spagnola BBVA offre un conto corrente online a canone zero con il 3% di remunerazione per i primi sei mesi senza vincoli, con interessi liquidati ogni mese. In seguito, la remunerazione è garantita fino al 31 dicembre 2027, con la possibilità di ottenere fino al 2% annuo lordo.

Il 3% di remunerazione nei primi sei mesi è concesso, lo ripetiamo, senza vincoli. Ciò significa che non sono richiesti né l’accredito dello stipendio, né un saldo minimo né un tempo di permanenza prestabilito. Si tratta di un aspetto non banale, dal momento che altre promozioni analoghe prevedono vincoli quali l’accredito stesso dello stipendio.

Ogni cliente BBVA ricevere la remunerazione di mese in mese, con l’accredito nei primi giorni del mese seguente. A proposito di remunerazione, se si attiva il servizio del Salvadanaio Digitale si ottiene la stessa remunerazione, con una disponibilità completa dei propri risparmi in qualsiasi momento.

Come poi accennato all’inizio, la remunerazione è garantita anche dopo i primi sei mesi. I clienti BBVA possono ottenere fino al 2,10% annuo lordo, un tasso di rendimento che supera di dodici volte la media di mercato secondo quanto afferma la BCE (Banca centrale europea).

E come ciliegina sulla torta finale vi è il conto a canone zero per sempre. L’apertura avviene direttamente online in poco più di cinque minuti, compilando l’apposito modulo con le proprie informazioni personali. Associata al conto corrente vi è anche la carta di debito BBVA appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

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