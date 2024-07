Conto Corrente Pixpay per minorenni: gestione sicura delle spese anche in gita scolastica

Pixpay si posiziona come una delle soluzioni più innovative e pratiche per la gestione finanziaria dei minorenni. Questa carta prepagata, progettata specificamente per ragazzi dai 10 anni in su, offre un mix di sicurezza, controllo e autonomia, accompagnato da un'applicazione educativa che coinvolge sia i ragazzi che i loro genitori.

Un nuovo modo di dare la paghetta

Pixpay offre un conto con IBAN e una carta Mastercard che non solo consente ai ragazzi di effettuare acquisti in modo sicuro, ma li educa anche alla gestione del denaro. Il conto e la carta sono associati ad un' App che permette ai ragazzi di pianificare le loro spese, risparmiare e imparare a non superare il budget mensile. I genitori, invece hanno la possibilità di monitorare e controllare tutte le transazioni in tempo reale, garantendo una supervisione continua e sicura.

Funzionalità educative

Con oltre 30 funzionalità educative, Pixpay insegna ai ragazzi a gestire il loro budget attraverso metodi di risparmio, missioni retribuite e collette. L'approccio pratico e coinvolgente permette ai giovani di apprendere importanti lezioni finanziarie in modo naturale e sicuro.

Sicurezza e controllo

Pixpay offre numerose opzioni per personalizzare l'uso della carta in base alle esigenze della famiglia. I genitori possono attivare o disattivare prelievi, pagamenti online o all'estero e persino il pagamento contactless direttamente dall'app. Inoltre, è possibile impostare limiti di spesa settimanali o mensili, bloccare commercianti non adatti e autorizzare solo gli acquisti online sicuri.

Personalizzazione

La carta offre anche un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione che la rendono unica e adatta ai gusti dei ragazzi. Con edizioni limitate esclusive, come Barbie o Naruto, e oltre 100 design disponibili, i giovani possono scegliere la carta che meglio rappresenta le loro passioni.

Iscrizione in pochi minuti

Pixpay è disponibile con tariffe a partire da 2,99€, senza vincoli, permettendo ai genitori di iniziare a usare il servizio con facilità. L'iscrizione è semplice e veloce, senza necessità di documenti complessi. La carta arriva a casa entro 5-7 giorni dall'ordine.

Per conoscere l'offerta completa di Pixpay clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.