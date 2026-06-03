Conto corrente online remunerato: il doppio 3% della banca spagnola BBVA

Un conto corrente online remunerato al 3%, più il 3% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito associata al conto per sei mesi: è la promozione della banca spagnola BBVA, una delle pochissime realtà a offrire una remunerazione della liquidità del proprio conto senza imporre alcuna condizione da rispettare.

E a proposito di remunerazione, quest'ultima è garantita anche al termine dei primi sei mesi: la percentuale passa da un 3% a un 2% massimo, a seconda dell'utilizzo del conto stesso, fino al 31 dicembre 2027 (da qui l'utilizzo del concetto "remunerazione a lungo termine"). Inoltre, conto e carta sono a canone zero per sempre.

Senza condizioni

Nove volte su dieci le promozioni rilanciate dalle banche presentano delle condizioni, anche rigide, da rispettare per far sì che scatti il beneficio. Con l'offerta di BBVA tutto questo invece non accade, di conseguenza la remunerazione del conto corrente al 3% e il 3% di cashback su un tetto di spesa mensile pari a 280 euro sono riscattabili in automatico. Tutto quello che bisogna fare è aprire un nuovo conto BBVA entro il 30 giugno, quindi tra meno di un mese.

Che cosa significa tutto questo? Significa che per beneficiare del 3% di remunerazione e del 3% di cashback offerti da BBVA non occorre né accreditare lo stipendio sul nuovo conto, né una liquidità minima presente nel conto corrente, né restare per un periodo di tempo indicato in fase contrattuale.

Allo stesso modo, il vantaggio di avere conto corrente online e carta di debito a canone zero per sempre non richiede alcun requisito da soddisfare. Tra le altre cose, il conto online BBVA include anche diversi servizi gratuiti, tra cui bonifici SEPA ordinari e istantanei, prelievo di contanti presso gli ATM di tutti i Paesi dell'Unione europea e un'app con cui è possibile gestire conto e carta a 360 gradi in modo autonomo.

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