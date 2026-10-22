Conto corrente online e carta di debito a canone zero per sempre con BBVA

Il conto corrente online e la carta di debito BBVA sono [affiliate_link link_id="4812"]a zero spese per sempre[/affiliate_link]. Entrambi gli strumenti finanziari aiutano i loro titolari a gestire al meglio le proprie finanze, strumenti a cui poi si aggiungono i servizi di daily banking gratuiti.

Sono a costo zero il servizio clienti attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, la ricarica del conto, i prelievi di contante di importo minimo di 100 euro presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea , il trasferimento del conto, il collegamento di uno o più conti, i pagamenti digitali, gli acquisti in valuta estera e i bonifici SEPA istantanei e ordinari.

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L’apertura di un nuovo conto BBVA è un’operazione 100% online. È sufficiente collegarsi al sito ufficiale della banca spagnola, compilare l’apposito modulo e attendere la conferma all’interno di una e-mail che verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della registrazione.

Durante la richiesta di apertura di un nuovo conto, inoltre, può essere presentata la richiesta della carta di debito BBVA. Quest’ultima appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard, di conseguenza può essere sfruttata in qualsiasi luogo e qualunque ora del giorno, sia nei negozi fisici che negli store online.

Inoltre, chi apre ora un nuovo conto BBVA può anche contare su una promozione che consente di ottenere il 4% annuo lordo per sei 6 mesi sulla liquidità presente nel conto corrente e il 4% di cashback per sei mesi sulle spese effettuate con la carta di debito della banca spagnola.

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