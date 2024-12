Conto corrente online e carta a canone zero: scopri la soluzione Credem Link

I costi fissi sono da sempre uno dei maggiori ostacoli e fastidi nell’apertura e gestione di un conto corrente. Parallelamente quando si apre un conto online ci si ritrova abbandonati a sé stessi non avendo un consulente con il quale confrontarsi. Il digitale è comodo, ma per le questioni finanziarie avere un referente fisico sarebbe preferibile. Credem Link risponde a queste due esigenze andando a offrire un conto corrente online a canone zero e un team di consulenti cui fare riferimento. E non solo.

Canone zero e consulenza personalizzata: ecco l’offerta Credem Link

Credem Link è il conto corrente che comprende:

Conto corrente online a canone zero

Carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard a canone zero (per il primo anno)

Internet Banking a canone zero con accesso sia da PC che da app mobile

Tra gli aspetti interessanti del conto corrente Credem Link c’è la possibilità di scegliere tra due carte: la carta Credemcard Internazionale su circuito Mastercard e la carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat. La prima può essere utilizzata sia in Italia che all’estero anche collegandola ai principali wallet digitali (come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay), mentre la seconda è rivolta soprattutto per effettuare prelievi presso gli ATM, pagare l’autostrada (grazie al circuito FastPay) e pagare nei vari negozi fisici.

L’altro punto di forza dell’aprire un conto corrente Credem Link è la presenza di una consulenza personalizzata. Si può infatti scegliere di richiedere una consulenza online a distanza o una in presenza presso una delle filiali della banca. In questo modo si avrà sempre un riferimento con il quale confrontarsi, sottoporre dubbi e valutare investimenti e decisioni sulle proprie finanze. A questo proposito i clienti Credem Link hanno accesso anche al Conto Deposito Più che prevede un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 6 mesi. Le opportunità non mancano, approfitta subito di tutti i vantaggi di aprire un conto Credem Link.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.