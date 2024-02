Conto corrente online completo e a canone zero per i primi 12 mesi con Fineco

La scelta di passare a un conto corrente online non può essere presa tanto alla leggera: anche se non ci si reca in banca, si sta comunque sempre aprendo un nuovo conto, con soldi veri. Ed è per questo motivo che è importante compiere una decisione consapevole.

Il conto online Fineco rientra tra questo tipo di scelte. Non solo perché è una delle banche più solide in Italia, ma anche per i tanti servizi incluso in un solo conto. Te ne parliamo oggi perché sul sito ufficiale c'è una nuova promozione: gli utenti che aprono un nuovo conto Fineco entro il 12 aprile, beneficiano del primo anno a canone zero.

Il conto completo online di Fineco

In unico conto Fineco riunisce care di credito, debito e ricaricabili, prelievi ovunque anche senza carta, bonifici in Italia e all'estero, versamenti di contanti e assegni presso gli ATM, il pagamento di utenze, bollettini e tasse, la compatibilità con le app di pagamento mobile, finanziamenti come mutui, fidi e prestiti, e lo SPID attraverso la collaborazione con la società italiana Namirial.

Tra le funzionalità più smart, oltre ai già citati prelievi senza carta, segnaliamo Fineco Pay, che permette di inviare o raccogliere denaro via WhatsApp o SMS in tempo reale e senza conoscere l'IBAN (è sufficiente solo il numero di cellulare).

Per ottenere 12 mesi a canone zero è sufficiente aprire il conto corrente online di Fineco entro il prossimo 12 aprile. L'apertura del conto avviene online tramite questa pagina dedicata e richiede meno di dieci minuti.

