Il conto corrente online BBVA è remunerato al 4% per 6 mesi senza vincoli

La banca spagnola BBVA offre un conto corrente online remunerato al 4% per sei mesi agli utenti che aprono un nuovo conto entro l'11 dicembre. Al termine dei primi sei mesi, quanti rimangono in BBVA beneficiano poi di una remunerazione a lungo termine con interessi fino al 2% sulla liquidità del proprio conto corrente.

Per aderire alla promozione l’unico requisito da soddisfare è l’apertura di un nuovo conto online BBVA. A differenza quindi delle promo delle altre banche, che richiedono un saldo minimo del conto e una permanenza nel conto, la banca spagnola non prevede alcun tipo di vincolo.

Il conto corrente e la carta di debito di BBVA sono a canone zero per sempre. Si tratta di un ulteriore vantaggio di cui possono beneficiare gli utenti interessati ad aprire un nuovo conto presso una banca differente dalla loro, a maggior ragione se questa banca sposa una trasparenza tariffaria notevole.

Diversi i servizi gratuiti inclusi nel conto online BBVA. Tra questi, in aggiunta alla quota annuale gratuita di conto corrente e carta di debito, vi sono lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni, il prelievo di contanti in Ue a partire da 100 euro, i pagamenti con F24 semplificato e gli acquisti in valuta estera.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’iniziativa in corso, si ottiene anche il 4% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito BBVA, per un importo complessivo di 50 euro per sei mesi. Il rimborso è automatico e ad essere prese in considerazione sono le spese fino a 280 euro ogni mese.

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