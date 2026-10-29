Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Il conto corrente online BBVA è remunerato al 4% per 6 mesi senza vincoli

Il conto corrente online BBVA è remunerato al 4% per 6 mesi senza vincoli
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 ott 2026
Link copiato negli appunti

La banca spagnola BBVA offre un conto corrente online remunerato al 4% per sei mesi agli utenti che aprono un nuovo conto entro l'11 dicembre. Al termine dei primi sei mesi, quanti rimangono in BBVA beneficiano poi di una remunerazione a lungo termine con interessi fino al 2% sulla liquidità del proprio conto corrente.

Per aderire alla promozione l’unico requisito da soddisfare è l’apertura di un nuovo conto online BBVA. A differenza quindi delle promo delle altre banche, che richiedono un saldo minimo del conto e una permanenza nel conto, la banca spagnola non prevede alcun tipo di vincolo.

Pagina offerta BBVA

bbva 4 per cento interessi e cashback

Il conto corrente e la carta di debito di BBVA sono a canone zero per sempre. Si tratta di un ulteriore vantaggio di cui possono beneficiare gli utenti interessati ad aprire un nuovo conto presso una banca differente dalla loro, a maggior ragione se questa banca sposa una trasparenza tariffaria notevole.

Diversi i servizi gratuiti inclusi nel conto online BBVA. Tra questi, in aggiunta alla quota annuale gratuita di conto corrente e carta di debito, vi sono lo stipendio in anticipo fino a 5 giorni, il prelievo di contanti in Ue a partire da 100 euro, i pagamenti con F24 semplificato e gli acquisti in valuta estera.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’iniziativa in corso, si ottiene anche il 4% di cashback sulle spese effettuate con la carta di debito BBVA, per un importo complessivo di 50 euro per sei mesi. Il rimborso è automatico e ad essere prese in considerazione sono le spese fino a 280 euro ogni mese.

Pagina offerta BBVA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

SelfyConto entro il 30 ottobre per ottenere un conto deposito al 4%
Finance

SelfyConto entro il 30 ottobre per ottenere un conto deposito al 4%
Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum
Finance

Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum
Interessi al 4% per 6 mesi con la promo di Banca Mediolanum: ecco come funziona
Finance

Interessi al 4% per 6 mesi con la promo di Banca Mediolanum: ecco come funziona
Conto corrente online e carta di debito a canone zero per sempre con BBVA
Finance

Conto corrente online e carta di debito a canone zero per sempre con BBVA