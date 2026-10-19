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Conto corrente online a canone zero il primo anno e tutti i servizi inclusi con SelfyConto

Conto corrente online a canone zero il primo anno e tutti i servizi inclusi con SelfyConto
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 ott 2026
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SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che propone il canone del conto a zero per tutti il primo anno e fino a trent'anni per gli under 30. In seguito il costo del canone diventa 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo tramite l'accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese con la carta di debito Mediolanum Card.

La Mediolanum Card è associata di default al conto corrente ed è disponibile sia come tessera fisica sia in formato virtuale. La prima presenta un canone gratuito il primo anno, poi 10 euro all'anno dal secondo, mentre la seconda è sempre a canone zero.

Pagina offerta Banca Mediolanum

selfyconto banca mediolanum

Con la carta di debito di SelfyConto è possibile pagare ovunque senza problemi grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard, ma anche prelevare qualsiasi somma di denaro senza commissioni presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

I prelievi a costo zero sono uno dei tanti servizi gratuiti inclusi nella quota annuale del canone di SelfyConto. Tra questi si annoverano ad esempio l'invio dei bonifici SEPA istantanei e ordinari, l'addebito delle utenze e l'assistenza via chat per risolvere qualsiasi eventuale dubbio legato all'utilizzo del conto.

A ciò si aggiunge poi l'assistenza gratuita del SelfyAssistant, il consulente finanziario che Banca Mediolanum mette a disposizione di ogni suo cliente per ricevere supporto su progetti futuri e quant'altro. La figura del SelfyAssistant è sempre disponibile, sia da remoto che presso la filiale della propria banca.

E chi apre un nuovo conto corrente online con Banca Mediolanum entro il 30 ottobre, può ricevere il 4% annuo lordo per 6 mesi sulle somme depositate nel conto deposito a tempo della banca. L'importo minimo con cui si può aprire il conto è 100 euro, quello massimo 500.000 euro, con il tasso garantito da qui alla fine del deposito.

Pagina offerta Banca Mediolanum

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

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