Conto corrente online a canone zero fino ai 35 anni con BPER

Se hai meno di 35 anni e sei alla ricerca di un nuovo conto corrente online a canone zero, ti segnaliamo la promozione in corso della banca BPER, che offre un conto online a zero spese fino ai 35 anni. Il conto include bonifici SEPA online gratuiti, il canone della carta di debito Plus, i servizi digitali da app e portale web, prelievi gratuiti e una consulenza dedicata.

BPER offre il canone mensile del conto online a zero anche agli over 35 per 3 mesi. In seguito c'è la possibilità di azzerarlo con l'accredito dello stipendio o della pensione, oppure con un bonifico mensile di 1.000 euro.

Per aprire il conto BPER occorre collegarsi a questa pagina dedicata del sito della banca, tenendo a portata di mano il documento d'identità, la tessera sanitaria e il proprio smartphone. Una volta che la richiesta di apertura sarà processata dal sistema, si riceveranno le credenziali di accesso all'home banking del conto.

BPER offre agli Under 35 un conto corrente online a canone zero

Uno dei principali punti di forza del conto corrente online di BPER Banca è la carta di debito Plus. Appartiene al circuito di pagamento Mastercard e include prelievi senza commissioni negli ATM della banca BPER, il collegamento con i principali wallet digitali oggi disponibili, l'assicurazione UnipolSai e l'app SiSalute UP.

Da una parte, la polizza assicurativa UnipolSai offre una copertura sugli eventi acquistati con la carta associata al conto a cui non si può partecipare per un imprevisto. Dall'altra, l'app SiSalute UP garantisce fino al 30% di sconto sui servizi di assistenza sanitaria.

A tutto questo si aggiunge la comodità di poter gestire il proprio conto interamente da app, con pagamenti, spese, firme dei documenti e altri servizi collegati al conto corrente.

