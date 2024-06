Conto corrente online a canone zero e completo con Fineco

La maggior parte dei conti online presentano funzionalità limitate rispetto a un conto corrente tradizionale, motivo per cui ancora tante persone preferiscono rinnovare la propria fiducia al loro vecchio conto piuttosto che aprirsi al nuovo corso. Non tutti i conti sono però uguali.

Tra i migliori conti online oggi disponibili segnaliamo Fineco, in grado di offrire una serie di servizi tale da renderlo un conto corrente completo. A questo poi si aggiunge la solidità finanziaria di Finecobank, la banca diretta multicanale indipendente con sede centrale a Reggio Emilia.

L'offerta di Conto Fineco comprende carta di credito, debito e ricaricabile, prelievi ovunque (anche senza carta), bonifici in Italia e verso l'estero, versamenti di contanti e assegni presso gli sportelli bancari, il pagamento di utenze, bollettini e tasse, la compatibilità con i wallet più famosi per pagare da smartphone o smartwatch, l'accesso a mutui, fidi e prestiti, più l'identità SPID.

Il conto corrente online Fineco presenta inoltre funzionalità extra esclusive, una su tutte Fineco Pay, strumento che permette di scambiare denaro in tempo reale via SMS o WhatsApp senza conoscere l'IBAN del destinatario, ma solo il numero di cellulare. Un ulteriore servizio proprietario incluso nel conto è MoneyMap, attraverso cui i titolari del conto possono mantenere il proprio budget sotto controllo e risparmiare.

La promozione in corso consente di ottenere il canone a zero per i primi dodici mesi aprendo il conto online entro il 30 settembre 2024. Al termine del primo anno, il canone passa a 3,95 euro al mese, azzerabile accreditando lo stipendio o la pensione. Per aprire Conto Fineco è sufficiente collegarsi su questa pagina e cliccare sul pulsante Apri il conto.

