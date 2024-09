Conto corrente ING Direct: facile da usare e a zero spese

Il conto corrente arancio ING Direct è il modo migliore per avere un conto a zero spese, con prelievi e bonifici a costo zero e persino una carta di credito gratis. Aprendolo adesso puoi subito sfruttare tutti i vantaggi che ti elencheremo di seguito,

Conto corrente Arancio ING Direct: zero spese e carta di credito gratis

Con ING Direct puoi scegliere il Conto Corrente Arancio Light, sempre a zero spese, con carta di debito Mastercard a costo zero, bonifici SEPA fino a 50000 euro e supporto a pagamenti come F24, MAV e RAV.

La soluzione più interessante però è Conto Corrente Arancio Più che, al costo di 5 euro al mese, che puoi azzerare del tutto accreditando lo stipendio o la pensione, hai subito incluso nel prezzo:

Carta di debito Mastercard

Bonifici SEPA anche istantanei

Pagamenti F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL e pagoPA

Prelievi gratuiti in tutta Italia e in Europa

Carta di credito Mastercard Gold gratis

La carta di credito ti permette di avere PIN e limiti di spesa personalizzabili, il supporto Pagoflex per pagare in più mesi, Mastercard Fast Track per saltare la coda in aeroporto e naturalmente il supporto NFC per pagamenti immediati e veloci.

Aprire Conto Corrente Arancio è semplicissimo: puoi farlo direttamente online e ti basta avere a portata di mano un documento di identità in corso di validità, il tuo codice fiscale o la tessera sanitaria e il tuo cellulare. L'apertura è praticamente immediata e nel giro di poco tempo sarai subito pronto a sfruttarne tutti i vantaggi, tramite una apposita area riservata dell'app o del sito ING Direct.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.