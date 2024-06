Conto Corrente Fineco: investimenti e funzionalità smart a canone zero

Con un focus costante sull’innovazione, Fineco Banksi distingue nel panorama bancario italiano offrendo soluzioni smart e personalizzate per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Il conto corrente proposto da Fineco è a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti e per gli under 30. Successivamente il canone diventa di 3,95 € ma può essere azzerato rispettando alcuni requisiti, come l'accredito dello stipendio o della pensione.

Trading e investimenti

Fineco non si limita a fornire servizi bancari tradizionali, ma include anche strumenti finanziari avanzati che facilitano gli investimenti. Fino al 30 giugno 2024, i nuovi clienti che aprono un Conto Corrente o un Conto Trading beneficiano di 50 ordini eseguiti senza commissioni su mercati selezionati in Italia, USA e Germania, oltre all'utilizzo gratuito per 12 mesi della piattaforma di trading PowerDesk.

Multi-Currency

Il servizio Multi-Currency integrato nel conto Fineco permette di diversificare liquidità e investimenti in diverse valute senza costi di cambio aggiuntivi, facilitando le operazioni finanziarie in valute come euro, dollaro americano o sterlina britannica.

Bonifici SEPA inclusi

Sono inclusi senza costi aggiuntivi bonifici in area Euro. Inoltre, il conto offre la possibilità di effettuare bonifici internazionali verso 250 paesi in 20 diverse valute, rendendo i pagamenti semplici ed economici.

Prelievi Smart e pagamenti digitali Tap&Go

I prelievi senza carta sono resi possibili tramite QR Code direttamente dallo smartphone presso gli ATM UniCredit, unendosi alla comodità dei pagamenti digitali Tap&Go che permettono di pagare rapidamente avvicinando lo smartphone o uno smartwatch ai POS.

Fineco Pay e Maxi Acquisto

Fineco Pay facilita scambi di denaro in tempo reale e senza costi aggiuntivi direttamente dall'app, mentre la funzione Maxi Acquisto consente di aumentare temporaneamente il massimale della carta Visa Debit fino a 5000€, adattando così la carta ad eventuali esigenze di spesa maggiori.

Pagamenti con QR Code e gestione del budget con MoneyMap

Anche pagare bollettini, multe e bollo auto è più semplice con Fineco: basta scattare una foto con il proprio smartphone. Inoltre, MoneyMap aiuta a gestire il budget familiare categorizzando automaticamente entrate e uscite, e fornendo alert personalizzati per il controllo delle spese.

Per conoscere l'offerta completa di Fineco clicca qui.





