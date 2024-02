La banca Crédit Agricole, una delle più stabili al mondo, propone in queste ore la sua soluzione con Conto Corrente e Deposito apribile online e senza spese di gestione. L'ex Friuladria, inoltre, garantisce per tutti i nuovi correntisti un 4% annuo lordo sugli interessi.

Oltre al 4% sulle somme vincolate per 9 mesi, i nuovi clienti possono ricevere fino a 150 euro in Buoni Amazon come promozione. L'iniziativa in questione è valida solo entro la fine del mese di Febbraio 2024.

I Buoni Amazon da 150 euro sono in realtà ben due. Possiamo quindi dire che per ricevere la totalità dei 150 euro sarà necessario acquistare con la VISA Debit una determinata somma. Ad esempio, con una spesa compresa tra i 500 euro e i 999 euro si riceverà i primi 50 euro in Buoni Amazon. I 100 euro mancanti saranno sbloccati con una spesa di valore maggiore o uguale ai 1000 euro.

Conto Corrente e Deposito Crédit Agricole: i dettagli

Con il conto corrente ONLINE hai anche a disposizione un consulente dedicato nella Filiale più vicina alla tua residenza o domicilio. Tramite app, infatti, puoi fissare un appuntamento per ricevere una consulenza personalizzata.

La carta di debito VISA, selezionabile in fase d'apertura del conto, ha il canone azzerato per ben due anni. Inoltre, questa carta è compatibile con i sistemi di pagamento mobile più frequenti come Apple Pay, Google Pay ma anche Samsung Pay.

Oltre alle spese di gestione del conto, che ricordiamo essere completamente gratuite, possiamo versare senza alcun costo presso qualsiasi ATM delle Filiali del Gruppo Crédit Agricole in tutta Italia. La carta VISA è utilizzabile sia ONLINE che nei negozi fisici senza alcuna commissione, proprio come se fosse un Bancomat.

