Conto corrente con Banca Mediolanum: 250€ in Buoni Amazon oltre a prelievi e bonifici gratis

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un nuovo conto online ricco di vantaggi. Il prodotto in questione ha canone azzerato per un anno (oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30) oltre a prelievi e bonifici gratis.

Per i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con l'apertura del conto e l'attivazione di alcuni prodotti / servizi della banca.

Per scoprire i dettagli sulla promo e accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Banca Mediolanum per il conto corrente

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale. Per i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per un anno, mentre per i clienti Under 30 è possibile sfruttare un canone azzerato a tempo indeterminato.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per il primo anno (poi 10 euro all'anno). La carta è utilizzabile per prelievi gratis in tutta l'area euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni. I clienti possono richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno), e possono accedere al conto titoli.

La promo di novembre garantisce fino a 250 euro in Buoni Amazon per chi apre il conto di Banca Mediolanum. Si tratta di due buoni distinti: 50 euro sono ottenibili utilizzando la carta di debito (per almeno 50 euro) mentre altri 200 euro sono disponibili aggiungendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di apertura online.

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Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.