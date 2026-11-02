Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Conto corrente con Banca Mediolanum: 250€ in Buoni Amazon oltre a prelievi e bonifici gratis

Con SelfyConto di Banca Mediolanum ci sono tanti vantaggi e anche 250 euro in Buoni Amazon in regalo, ecco la promo di novembre 2026.
Conto corrente con Banca Mediolanum: 250€ in Buoni Amazon oltre a prelievi e bonifici gratis
Con SelfyConto di Banca Mediolanum ci sono tanti vantaggi e anche 250 euro in Buoni Amazon in regalo, ecco la promo di novembre 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 2 nov 2026
Link copiato negli appunti

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un nuovo conto online ricco di vantaggi. Il prodotto in questione ha canone azzerato per un anno (oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30) oltre a prelievi e bonifici gratis.

Per i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con l'apertura del conto e l'attivazione di alcuni prodotti / servizi della banca.

Per scoprire i dettagli sulla promo e accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

Perché scegliere Banca Mediolanum per il conto corrente

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale. Per i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per un anno, mentre per i clienti Under 30 è possibile sfruttare un canone azzerato a tempo indeterminato.

Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per il primo anno (poi 10 euro all'anno). La carta è utilizzabile per prelievi gratis in tutta l'area euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni. I clienti possono richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno), e possono accedere al conto titoli.

La promo di novembre garantisce fino a 250 euro in Buoni Amazon per chi apre il conto di Banca Mediolanum. Si tratta di due buoni distinti: 50 euro sono ottenibili utilizzando la carta di debito (per almeno 50 euro) mentre altri 200 euro sono disponibili aggiungendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di apertura online.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% - Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all'offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

SelfyConto è il conto corrente online a zero spese per tutti il primo anno
Finance

SelfyConto è il conto corrente online a zero spese per tutti il primo anno
Il conto corrente online BBVA è remunerato al 4% per 6 mesi senza vincoli
Finance

Il conto corrente online BBVA è remunerato al 4% per 6 mesi senza vincoli
SelfyConto entro il 30 ottobre per ottenere un conto deposito al 4%
Finance

SelfyConto entro il 30 ottobre per ottenere un conto deposito al 4%
Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum
Finance

Risparmi al 4% per sei mesi con il conto deposito di Banca Mediolanum