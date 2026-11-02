Conto corrente con Banca Mediolanum: 250€ in Buoni Amazon oltre a prelievi e bonifici gratis

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per un nuovo conto online ricco di vantaggi. Il prodotto in questione ha canone azzerato per un anno (oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30) oltre a prelievi e bonifici gratis.
Per i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con l'apertura del conto e l'attivazione di alcuni prodotti / servizi della banca.
Per scoprire i dettagli sulla promo e accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.
Perché scegliere Banca Mediolanum per il conto corrente
Con SelfyConto è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi. Il canone è di 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale. Per i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per un anno, mentre per i clienti Under 30 è possibile sfruttare un canone azzerato a tempo indeterminato.
Al conto è abbinata la carta di debito, con canone zero per il primo anno (poi 10 euro all'anno). La carta è utilizzabile per prelievi gratis in tutta l'area euro. Da segnalare anche i bonifici senza commissioni. I clienti possono richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno (poi 20 euro all'anno), e possono accedere al conto titoli.
La promo di novembre garantisce fino a 250 euro in Buoni Amazon per chi apre il conto di Banca Mediolanum. Si tratta di due buoni distinti: 50 euro sono ottenibili utilizzando la carta di debito (per almeno 50 euro) mentre altri 200 euro sono disponibili aggiungendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca.
Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di apertura online.
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