Conto corrente aziendale: zero spese con la nuova offerta di Illimity Bank per le PMI

Chi è alla ricerca di un nuovo conto aziendale, per gestire in modo ottimale e completo tutti gli aspetti finanziari e contabili della propria impresa, può oggi puntare su un'opzione completa e personalizzabile: il conto b-ilty di Illimity Bank. Si tratta di una soluzione in grado di offrire un servizio bancario adatto alle PMI, a prescindere dalla loro grandezza e dal settore di attività.

In via promozionale, il conto b-ilty presenta un canone azzerato per 6 mesi. A disposizione della clientela c'è sempre la possibilità di sfruttare un'operatività completa via Internet (per un totale di 4 utenti differenti) aggiungendo 20 bonifici SEPA al mese gratis e 1 carta di debito gratuita. Per accedere all'offerta è possibile consultare il sito ufficiale di Illimity disponibile di seguito:

b-ilty: il conto corrente aziendale di Illimity Bank è la scelta giusta

Con l'offerta in corso, b-ilty di Illimity Bank propone un-offerta bancaria completa e personalizzabile. Con questo conto è possibile beneficiare di:

canone azzerato per 6 mesi (poi 11,90 euro al mese)

(poi 11,90 euro al mese) operatività completa tramite Internet banking per 4 utenti

1 carta di debito gratuita con possibilità di richiederne altre (a 3 euro in più al mese)

con possibilità di richiederne altre (a 3 euro in più al mese) 20 bonifici SEPA al mese gratis

carta di credit o richiedibile a 52 euro all'anno

o richiedibile a 52 euro all'anno piattaforma di banking online con tanti strumenti per la gestione e il monitoraggio dell'attività bancaria

servizio clienti attivo 7 giorni su 7

Il conto corrente aziendale di Illimity Bank mette a disposizione delle PMI un'offerta bancaria completa e arricchita dalla possibilità di accedere alla carta di credito e a vari strumenti di gestione digitale dell'attività finanziaria.

La promozione in corso fa la differenza: il canone azzerato per 6 mesi permette di risparmiare quasi 72 euro, accedendo da subito e senza costi alla proposta bancaria di Illimity Bank. Per accedere all'offerta è possibile presentare la richiesta di apertura del conto tramite il link qui di sotto.

