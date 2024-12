Conto Corrente Arancio: zero spese e Buono Amazon da 100€ a dicembre 2024

Conto Corrente Arancio Più di ING è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta, infatti, di un conto a zero spese, con canone azzerabile a tempo indeterminato, che, per tutti i nuovi clienti mette a disposizione anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Questo bonus si somma ai prelievi gratis, ai bonifici gratis (anche istantanei) e alla carta di credito e alla prepagata a zero spese andando a dar vita a un'offerta bancaria davvero vantaggisa e, soprattutto, priva di costi.

Per sfruttare la promo in corso è sufficiente aprire Conto Corrente Arancio Più tramite il sito ufficiale di ING, utilizzando il codice ING2024, e poi spendere almeno 100 euro con carta di debito entro il prossimo 31 gennaio.

Conto Corrente Arancio Più: ecco la promo del mese

Con Conto Corrente Arancio Più è possibile sfruttare un conto con le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro al mese con possibilità di azzeramento tramite l'accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese

di 5 euro al mese con possibilità di tramite l'accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro al mese carta di debito a canone zero con prelievi gratis

carta di credito a canone zero, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese, e carta prepagata a canone zero

bonifici ordinari e istantanei gratuiti

Buono Amazon da 100 euro in regalo aprendo il conto con il codice ING2024 e spendendo almeno 100 euro con carta di debito entro il prossimo 31 gennaio

La promozione in corso con ING è valida per tutti i nuovi clienti che aprono il conto entro il prossimo 27 di dicembre. Per ottenere il Buono Amazon, oltre a inserire il codice sconto ING2024 al momento della richiesta di apertura, è necessario mantenere il conto attivo con almeno 200 euro di saldo fino all'erogazione del premio.

Per sfruttare la promozione basta seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.