Conto Corrente Arancio: vantaggi esclusivi con buoni Amazon fino a 500€ e canone gratuito

Conto Corrente Arancio di ING è un servizio interamente digitale, attivabile attraverso una procedura online semplice e presenta diversi vantaggi allettanti.

Si configura come un conto senza costi fissi, associato a una carta di pagamento sia di debito che di credito, e offre la possibilità di includere una carta prepagata per gli acquisti.

Invitando amici all'apertura del conto, è anche possibile ricevere buoni Amazon del valore massimo di 500€ da utilizzare per qualsiasi tipo di acquisto.

ING Conto Corrente Arancio: la soluzione bancaria innovativa

Conto Corrente Arancio di ING non prevede alcun canone e consente di eseguire le consuete operazioni bancarie, quali bonifici SEPA, pagamenti F23, F24, MAV e RAV, senza alcuna commissione.

Per quanto riguarda i prelievi, è previsto un costo di 0,95€, ma questo importo può essere annullato opzionalmente attraverso l'adesione al Modulo Zero Vincoli.

Quest'ultimo offre prelievi totalmente gratuiti presso tutti gli sportelli bancomat europei e un modulo di assegni ogni anno.

Tuttavia, il canone per questo modulo è gratuito solo per i primi 12 mesi e diventa azzerabile solo nel caso in cui si accrediti Lo stipendio, la pensione o con entrate di almeno 1000€. In mancanza di tali condizioni, la quota mensile diventa di 2€.

Al contrario, il canone associato alla carta di credito viene azzerato con l'attivazione del piano PagoFlex o spendendo ogni mese almeno 500€.

È anche possibile ottenere una carta prepagata virtuale per gli acquisti, priva di costi fissi e con la comodità di una ricarica rapida tramite l'app. Questa carta virtuale può essere convertita in una versione fisica per gli acquisti nei negozi tradizionali.

Le soglie massime per i prelievi giornalieri e mensili, così come per le spese, possono essere gestite completamente attraverso l'applicazione.

Ogni transazione, sia in entrata che in uscita, sarà segnalata immediatamente tramite notifiche. Per avere fino a 500€ in buoni per acquisti su Amazon bisogna invitare gli amici ad aprire il conto. Saranno accreditati 50€ per ogni amico che decide di aprire il conto, fino a un massimo di 500€ con 10 inviti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.