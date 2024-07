Conto Corrente Arancio: prepagata gratuita e 100€ di Buono Amazon, ecco come

Conto Corrente Arancio è una delle soluzioni più interessanti del momento per aprire un nuovo conto corrente a canone zero. Grazie alla promozione in corso, infatti, il conto proposto da ING è ora disponibile con la possibilità di richiedere una carta prepagata gratuita, in modo da poter contare su di uno strumento di pagamento separato dal saldo del proprio conto, per acquisti in sicurezza e tranquillità.

Scegliendo la versione Più del conto di ING, con canone di 5 euro ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione oppure con 1.000 euro di accredito ogni mese, è possibile ottenere vantaggi aggiuntivi, come la carta di credito gratuita e, grazie alla promo in corso, è possibile ottenere anche un Buono Amazon da 100 euro.

Per aprire il conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di ING tramite il box qui di sotto.

Conto Corrente Arancio: ecco perché conviene

Con Conto Corrente Arancio è possibile sfruttare un conto corrente a canone zero, con carta di debito inclusa, bonifici gratis e possibilità di richiedere una carta prepagata gratuita, da abbinare al proprio conto per fare acquisti in totale sicurezza.

C'è anche la versione Plus da considerare. Questa versione ha canone di 5 euro al mese che può essere azzerato con l'accredito di stipendio/pensione oppure con un accredito sul conto di almeno 1.000 euro ogni mese. Il conto Più aggiunge:

i prelievi gratis in tutta l'area euro

in tutta l'area euro i bonifici gratuiti

la carta di credito gratuita

Aprendo Conto Corrente Arancio Più è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenere questo buono è necessario:

richiedere la carta di debito Mastercard

inserire il codice ING2024 al momento dell'apertura

al momento dell'apertura raggiungere almeno 500 euro di spese con carta di debito entro il 29 novembre 2024

con carta di debito entro il 29 novembre 2024 mantenere attivo il conto, con un saldo di almeno 200 euro, e la carta di debito fino a quando ING non erogherà il Buono Amazon

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.