Conto Corrente Arancio: prelievi e bonifici gratis per 12 mesi senza costi di gestione

Sei ti sei stancato di pagare costi bancari nascosti e commissioni ingiustificate, è arrivato il momento di cambiare conto. Quale scegliere? Il Conto Corrente Arancio di ING potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per te. Se sei interessato a conoscere tutti i particolari, continua a leggere.

Conto Corrente Arancio: il conto a misura di cliente

Immagina di essere possessore di un conto che si adatta al tuo ritmo di vita senza imposizioni. A questo identikit corrisponde il Conto Corrente Arancio, che fa dell'innovazione e della comodità i suoi tratti distintivi.

Grazie alla sua piattaforma digitale, puoi accedere al tuo conto quando e dove vuoi. Devi pagare la spesa o le bollette? ING consente la gestione del denaro in piena libertà. Ti bastano pochi touch sul display del tuo smartphone per farlo.

Tra gli aspetti più interessanti di questo conto spicca la sua trasparenza. Finalmente non avrai più a che fare con i costi nascosti e le commissioni ingiustificate.

Da sempre, ING pone la trasparenza come priorità principale, mettendo a disposizione un conto corrente privo di canone mensile e con prelievi e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi. Ciò vuol dire che avrai più soldi da spendere in cose per te utili, anziché regalarli alle banche senza alcun motivo.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, puoi farlo direttamente online. La procedura, già veloce di suo, lo è ancora di più se usi lo SPID. Quindi, niente lunghe attese o conversazioni telefoniche con un operatore.

Adesso devi fare la tua scelta: restare col tuo vecchio conto pieno di spese nascoste oppure aderire all’offerta finanziaria di ING. Se hai deciso di farlo, non aspettare troppo e apri il tuo conto subito cliccando sul bottone qui sotto.

