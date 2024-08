Conto corrente Arancio Più: sceglilo ora e goditi i tuoi buoni Amazon

Conto Corrente Arancio Più di ING è il conto online che stavi cercando. Perché? È senza spese. Con un canone che puoi azzerare per sempre e l’accesso gratuito a prelievi e bonifici istantanei, è un'offerta che non puoi rifiutare. Come se non bastasse, aprire questo conto potrebbe fruttarti 100 euro di buoni Amazon.

Come ottenere i tuoi Buoni Amazon

Per ottenere i coupon omaggio, devi utilizzare il codice ING2024 quando apri Conto Corrente Arancio Più. Richiedi la carta di debito e, per ottenere il primo buono da 50 euro, devi fare almeno una transazione. Per gli altri 50 euro, invece, devi raggiungere i 500 euro di spese entro il 29 novembre. I vantaggi del Conto Corrente Arancio Più non finiscono qui. Ecco una panoramica completa:

Canone di 5 euro al mese, azzerabile a tempo indeterminato con l’accredito dello stipendio/pensione o con entrate mensili superiori a 1.000 euro .

. Carta di debito gratis con prelievi gratuiti in zona euro.

con prelievi gratuiti in zona euro. Bonifici istantanei gratuiti.

Carta di credito a canone zero , con possibilità di rateizzare le spese.

, con possibilità di rateizzare le spese. Carta prepagata a canone zero.

Attenzione, questa incredibile offerta termina il 9 settembre, quindi non perdere tempo. Con i coupon in regalo, sei libero di fare shopping online, acquistare un nuovo bestseller o procurarti il gadget tecnologico del momento.

Perciò, non c’è motivo di aspettare. Con tutti questi vantaggi e la facilità con cui puoi ottenere i buoni Amazon, non resta altro da fare che prendere il computer, entrare nel sito di ING e seguire la procedura. Fidati, sarà una delle migliori decisioni della tua vita prese finora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.