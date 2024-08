Conto Corrente Arancio Più: ricevi subito la tua carta di credito e ottieni buoni Amazon

Chi non ama ricevere delle grandi opportunità, soprattutto quando si tratta di una carta di credito immediata e alcuni omaggi. Conto Corrente Arancio Più di ING ha lanciato una promozione che sta facendo impazzire il mercato: fino a 100 euro in buoni Amazon da spendere come desideri. Ma attenzione, l'offerta è valida solo fino al 9 settembre.

Carta di credito Mastercard Gold: acquisti globali e tanto di più

La Mastercard Gold inclusa nel Conto Corrente Arancio Più non ti costa nulla. Puoi usarla per acquisti online, in negozio e, per i più tecnofili, funziona anche con Apple Pay e Google Pay. Vuoi saltare la fila in aeroporto? Basta usare la funzione Fast Track, non soltanto per i controlli aeroportuali. Se preferisci rateizzare le spese nel tempo, Pagoflex ti permette di fare proprio questo. Il conto corrente offre inoltre bonifici SEPA fino a 50.000 euro, prelievi gratuiti in tutta Europa e pagamenti senza commissioni di F24, MAV, RAV e bollettini.

Ora che abbiamo parlato di alcuni servizi del Conto Corrente Arancio Più, parliamo di come puoi ottenere i tuoi buoni Amazon. Prima di tutto, apri il conto entro il 9 settembre e richiedi la Carta di debito Mastercard. Ricorda di usare il codice promozionale ING2024 durante la procedura.

Una volta attivato il conto, esegui un bonifico prima del 29 novembre 2024. Dopo, attiva la carta di debito e fai un acquisto, che sia un caffè o una cena, non importa l'importo speso. A questo punto, riceverai un primo buono Amazon da 50 euro. Se poi decidi di spendere almeno 500 euro con la tua carta di debito, ecco il secondo buono da 50 euro. Attenzione però, non dimenticare di mantenere attivi sia la carta di debito Mastercard che il Conto Corrente Arancio Più con un saldo di almeno 200 euro. La tua carta di credito immediata e i buoni Amazon ti stanno già aspettando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.