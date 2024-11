Conto Corrente Arancio Più regala un Buono Amazon da 100€

I nuovi clienti della banca ING possono ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro se aprono Conto Corrente Arancio Più entro il 27 dicembre. Il regolamento della promozione prevede l'utilizzo del codice promozionale ING2024 nella fase di apertura del conto e una spesa di almeno 100 euro con la carta di debito associata al conto corrente entro il 31 gennaio 2025.

Conto Corrente Arancio Più è un conto online completo e a canone zero, grazie all'accredito dello stipendio. Sono gratis anche i prelievi, i bollettini, i bonifici e la carta di credito e di debito. Per richiedere la carta di credito con quota gratuita è sufficiente inviare la domanda o in fase di iscrizione oppure tramite la propria area riservata.

Allo stesso modo, l'apertura del conto avviene direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale ING.

Come ricevere un Buono Amazon da 100 euro con Conto Corrente Arancio Più

Per ottenere un Buono Regalo da 100 euro utilizzabile su Amazon.it occorre aprire Conto Corrente Arancio Più con il codice ING2024 entro il 27 dicembre. In fase di apertura del conto occorre inoltre richiedere la carta di debito Mastercard. E proprio con quest'ultima si dovrà poi procedere con una spesa complessiva di almeno 100 euro entro il 31 gennaio 2025.

Il regolamento della banca olandese ING chiarisce che per ricevere il Buono Amazon è necessario che Conto Corrente Arancio Più e la carta di debito siano ancora attivi al momento della ricezione del Buono via e-mail. Per quanto riguarda il conto, è necessario che abbia un saldo di almeno 200 euro.

Un'altra promozione in corso sul sito ufficiale di ING consente inoltre di ottenere un Buono Regalo Amazon da 50 euro per ogni amico che sceglie di aprire Conto Corrente Arancio con il codice amico ricevuto. Si possono portare fino a dieci amici, per un totale dunque di 500 euro in Buoni Amazon.

Maggiori dettagli sulla promozione sono disponibili su questa pagina del sito ING.

