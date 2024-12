Conto Corrente Arancio Più include gratis canone, carte e bonifici

Se stai valutando il passaggio a un conto online a zero spese, ti segnaliamo la possibilità di avere canone del conto, carta di debito e di credito, bonifici istantanei, prelievi e le principali operazioni bancarie gratis con Conto Corrente Arancio Più della banca olandese ING.

Il canone e gli altri servizi elencati qui sopra sono gratuiti grazie all'accredito dello stipendio o della pensione. In alternativa, è possibile azzerare il canone e tutte le altre voci di spesa legate a un conto tradizionale assicurando entrate pari a 1.000 euro ogni mese.

L'apertura di Conto Corrente Arancio è disponibile su questa pagina del sito ING. Una volta che ci si collega al portale Internet, basta fare clic sul pulsante Apri Conto Corrente Arancio e seguire le indicazioni che compaiono sullo schermo. Durante la fase di iscrizione, è importante selezionare Conto Corrente Arancio Più anziché Conto Corrente Arancio Light.

I (zero) costi di Conto Corrente Arancio Più

Ecco una panoramica dei costi legati ai principali servizi inclusi in Conto Corrente Arancio Più:

prelievi con carta di debito: gratis

bonifici istantanei: gratis

bonifici SEPA fino a 50.000 euro: gratis

bollettini postali: gratis

CBILL, pagoPa: gratis

F24, MAV, RAV: gratis

rilascio carta di debito: gratis

canone mensile carta di debito: gratis

canone mensile carta di credito gratis

Tra i punti di forza più importanti del conto si annovera anche la carta di credito Mastercard Gold, con la quale si possono effettuare acquisti sia nei negozi fisici che online ovunque ci si trovi. Al di là del canone a zero, si può contare su servizi quali Pagoflex (per pagare in più mesi) e Mastercard Fast Track (per saltare la coda in aeroporto).

A tutto questo si aggiunge infine l'opportunità di ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro aprendo Conto Corrente Arancio Più entro il 27 dicembre. Durante l'iscrizione, occorre aggiungere il codice promo ING2024.

