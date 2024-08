Conto Corrente Arancio Più: il conto ING con carta di credito gratuita e fino a 100 euro in Buoni Amazon

Canone mensile del conto azzerato con l'accredito dello stipendio o entrate di almeno 1.000 euro al mese, prelievi gratuiti in Italia e in Europa, carta di credito Mastercard Gold gratuita, così come la carta di debito, e in più fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon: questi i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più, il conto online della banca olandese ING.

L'iniziativa relativa ai Buoni Amazon scade il prossimo 9 settembre. Tra le altre cose, durante la fase di apertura del conto è richiesto l'utilizzo del codice promozionale ING2024 e la selezione della carta di debito da associare al conto (appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard).

Come ricevere fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Il primo step da compiere è l'apertura di Conto Corrente Arancio Più entro il 9 settembre. La procedura d'iscrizione al conto richiede l'inserimento del codice ING2024 e l'associazione della carta di debito Mastercard. Si procede quindi con l'attivazione del conto tramite un bonifico di qualsiasi importo (è sufficiente anche un bonifico di 1 euro).

Fatto questo, il primo acquisto effettuato con la carta di debito Mastercard permette di ricevere un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro. Per ottenere anche il secondo Buono Amazon da 50 euro basta spendere almeno 500 euro con la stessa carta di debito entro il 29 novembre.

Altro elemento indispensabile è il mantenimento attivo sia del conto che della carta di debito Mastercard associata a quest'ultimo. Come indica il regolamento, è necessario avere un saldo di almeno 200 euro sul conto fino a quando non si riceverà il premio via e-mail.

Per aprire Conto Corrente Arancio Più bisogna collegarsi su questa pagina del sito ufficiale della banca ING. L'apertura richiede solo pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.