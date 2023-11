Conto Corrente Arancio, il conto che ti premia con un buono Amazon da 500€

Conto Corrente Arancio di ING offre per un periodo di 12 mesi il canone gratuito e prelievi senza commissioni, a condizione di sottoscrivere il Modulo Zero Vincoli durante l'apertura.

La richiesta del conto avviene in modo diretto online e consente di eseguire tutte le operazioni bancarie tradizionali senza alcun costo. È possibile associare il conto a una carta di credito, debito o anche prepagata per gli acquisti.

Inoltre, invitando amici all'apertura, si ha la possibilità di ricevere un buono regalo del valore di 500€ per effettuare acquisti su Amazon.

Conto Corrente Arancio: scopri i vantaggi che ti offre

Conto Corrente Arancio ti offre il canone zero e operazioni bancarie ordinarie senza costi aggiuntivi. Queste operazioni includono MAV, RAV, F24, Bonifici SEPA fino a 50.000€ e ricariche telefoniche, tutte gratis.

Per i prelievi presso gli ATM europei è prevista una commissione di 0,95€. Tuttavia, optando per la sottoscrizione del modulo Zero Vincoli, questi prelievi diventano senza commissioni, con annesso canone gratuito per il primo anno di conto.

Al termine di questo periodo, il canone mensile diventa di 2€, ma è possibile azzerarlo accreditando lo stipendio, la pensione o depositando almeno 1000€ sul conto. Inoltre, il modulo offre la possibilità di ottenere un libretto degli assegni ogni anno.

È possibile optare per diverse opzioni di pagamento, tra cui una carta di debito a canone zero, una carta di credito MasterCard Gold con piano Pagoflex, 500€ di spesa mensile e canone zero, o una carta prepagata per effettuare acquisti in modo totalmente sicuro.

Tutti e tre i tipi di carte sono dotati della tecnologia contactless. Inoltre, sia la carta di debito che quella di credito supportano i wallet digitali di Apple Pay e Google Pay, consentendo nei negozi fisici pagamenti rapidi tramite smartphone o smartwatch, senza dover utilizzare la carta fisica.

Ricordati che se inviti amici ad aprire il conto, potrai ottenere un buono Amazon da 500 euro. Apri subito il conto cliccando sul link sottostante!

