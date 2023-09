Conto Corrente Arancio di ING: il conto che ti premia con Amazon

ING, con il suo Conto Corrente Arancio, sta portando l'innovazione e il risparmio direttamente nelle tue mani grazie al "Modulo Zero Vincoli". L'istituto bancario ha introdotto anche una promozione imperdibile che rende il Conto Corrente Arancio ancora più vantaggioso: non solo puoi risparmiare sui costi bancari, ma puoi anche ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon

Conto Corrente Arancio di ING: risparmio senza confini

Il Conto Corrente Arancio di ING è una soluzione finanziaria che mette il risparmio al primo posto. Grazie al "Modulo Zero Vincoli", puoi godere di una serie di vantaggi senza alcun costo. Il canone mensile, i prelievi di contante in Italia e in Europa, i bonifici SEPA fino a 50.000 euro e persino il canone di tenuta conto sono tutti azzerati quando scegli di aderire a questa opzione. La gestione del tuo denaro diventa più semplice, trasparente e soprattutto economica.

Ma ING non si ferma qui. Con la promozione "L'Amicizia Vale di Più", il Conto Corrente Arancio ti premia anche con fantastici buoni regalo. Ecco come funziona:

Attiva il tuo Conto Corrente Arancio Ricevi il tuo codice amico Condividi con gli amici e invitali a scegliere il Conto Corrente Arancio di ING Per ogni amico che sceglie il Conto Corrente Arancio, tu e il tuo amico riceverete un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro ciascuno. Con 10 amici, puoi arrivare fino a un massimo di 500 euro in buoni regalo

Il Conto Corrente Arancio di ING è la soluzione finanziaria che hai atteso per risparmiare denaro e ottenere fantastiche ricompense. Grazie al "Modulo Zero Vincoli", i costi bancari diventano una preoccupazione del passato. E con la promozione "L'Amicizia Vale di Più", hai l'opportunità di accumulare fino a 500 euro in buoni regalo invitando i tuoi amici a unirsi a te: apri il tuo Conto Corrente Arancio di ING online.

