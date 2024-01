Conto Corrente Arancio: con il Modulo Zero Vincoli è a zero spese

Stai cercando un conto corrente senza spese e conveniente? Opta per ING e il suo Conto Corrente Arancio, che con il Modulo Zero Vincoli diventa economicamente vantaggioso. Inoltre, potrai gestire il conto senza la preoccupazione di pagare il canone mensile, con prelievi e bonifici che sono gratuiti.

Conto Corrente Arancio: con il Modulo Zero Vincoli è tutto gratuito

La caratteristica principale di Conto Corrente Arancio è il Modulo Zero Vincoli, che offre numerosi vantaggi a livello economico.

Attivandolo, il canone di tenuta conto è a zero per i primi 12 mesi e, accreditando lo stipendio o la pensione mensile oppure dimostrando entrate di almeno 1000 euro, sarà gratuito per sempre.

Prelevare denaro contante tramite la carta di debito sia in Italia che in Europa, ma anche inviare bonifici online o tramite il Servizio Clienti, è gratuito. Riepilogando, il Modulo Zero Vincoli di ING sono i seguenti:

canone gratuito per il primo anno oppure per sempre accreditando lo stipendio/pensione;

oppure per sempre accreditando lo stipendio/pensione; prelievi gratuiti tramite la carta di debito in tutta Europa;

tramite la carta di debito in tutta Europa; modulo di assegni gratuito ogni anno;

bonifici SEPA senza commissioni fino a 50.000 euro.

Puoi attivare il Modulo Zero Vincoli durante l'apertura del conto, ma anche successivamente, all’interno dell'area riservata della piattaforma web o dell'app della banca.

Ricordati che il canone resterà gratuito soltanto se continuerai ad accreditare lo stipendio o la pensione sul conto corrente. Il canone mensile, in caso contrario, è di soli 2 euro.

Come attivare il conto? Basta entrare nella pagina dedicata, cliccare sull’apposito bottone, aggiungere il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che desideri ed effettuare un bonifico.

Cambia il tuo attuale conto con la soluzione online di ING, a zero spese e con numerosi vantaggi. Clicca qui sotto e apri SUBITO il conto.

