Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici GRATIS

Sei stanco di pagare canoni bancari esorbitanti e commissioni su prelievi e bonifici? ING ha la soluzione perfetta per te. Con il Conto Corrente Arancio e il Modulo Zero Vincoli, puoi beneficiare di un'offerta straordinaria: canone, prelievi e bonifici GRATIS per ben 12 mesi.

Modulo Zero Vincoli: un plus gratuito

Attivando il Modulo Zero Vincoli, hai il canone GRATIS per il primo anno. Ma il vero vantaggio è che, anche dopo il periodo promozionale, il canone rimane ZERO se accrediti uno stipendio o una pensione di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, al termine dei 12 mesi, pagherai solo 2 euro al mese. Un'opzione flessibile per adattarsi alle tue esigenze finanziarie.

Altri vantaggi del piano includono la possibilità di puoi prelevare contante con la tua carta di debito gratuitamente in Italia e in Europa. È possibile, inoltre, inviare denaro in modo sicuro e senza spese grazie ai bonifici SEPA gratuiti online e tramite il Servizio Clienti. Altri servizi integrati sono: pagamenti MAV, RAV, F24, ricariche telefoniche e un modulo assegni l'anno.

Aprire Conto Corrente Arancio è semplice, veloce e 100% online con firma digitale. Una volta cliccato sul pulsante ti basterà inserire i tuoi dati e, se lo desideri, aggiungere il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci. Attiva il tuo conto con un semplice bonifico e inizia a utilizzarlo immediatamente. Durante il processo di apertura potrai identificarti in pochi secondi grazie al servizio SPID, senza attese o chiamate con un operatore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.