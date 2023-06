Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici gratis per un anno

In un'epoca in cui i costi delle operazioni bancarie sembrano aumentare continuamente, c'è una soluzione che offre un sollievo per il tuo portafoglio: Conto Corrente Arancio di ING, che con il suo innovativo "Modulo Zero Vincoli" ti permette di godere di una serie di vantaggi senza alcun costo, tra cui canone, prelievi e bonifici. Provalo gratis per dodici mesi e scopri come azzerarne il costo di rinnovo per sempre.

Dodici mesi di vantaggi gratuiti con ING

Immagina di poter gestire il tuo denaro senza preoccuparti di commissioni nascoste o spese impreviste: con il Conto Corrente Arancio di ING e il Modulo Zero Vincoli, questo sogno diventa realtà. Che tu sia un dipendente o un pensionato, basta accreditare il tuo stipendio o la tua pensione sul conto e tutti i costi vengono azzerati.

Se decidi di aderire al Modulo Zero Vincoli, ING ti offre ben 12 mesi gratuiti di utilizzo. Questo significa che, per un anno intero, potrai godere di tutti i vantaggi senza dover pagare alcun canone mensile. Quali sono questi vantaggi? Ad esempio, potrai effettuare prelievi gratuiti di contante sia in Italia che in Europa utilizzando la carta di debito associata al conto.

Inoltre, i bonifici SEPA sono gratuiti fino a 50 mila euro e possono essere eseguiti comodamente attraverso il Servizio Clienti, senza alcuna commissione applicata da ING. Potrai pagare MAV, RAV, F24 ed effettuare ricariche telefoniche. Anche il canone di tenuta conto è completamente azzerato se scegli di aderire a Modulo Zero Vincoli. Attivarlo è semplicissimo: puoi farlo durante la fase di apertura del Conto Corrente Arancio o in un secondo momento. La disattivazione è sempre gratuita.

Conto Corrente Arancio di ING con il Modulo Zero Vincoli è una soluzione finanziaria che offre vantaggi concreti e risparmio tangibile. Attivalo subito e ottieni dodici mesi di canone, bonifici e prelievi completamente gratuiti. Terminato il primo anno di "prova", potrai azzerare il costo per sempre semplicemente accreditando il tuo stipendio, la pensione oppure accreditate entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, il costo è di soli 2 euro al mese.

