Conto Corrente Arancio a zero spese: ora anche con interessi al 4%

La nuova promo di ING è l'occasione giusta per aprire Conto Corrente Arancio, con canone zero oppure con canone azzerabile e carta di credito inclusa senza costi scegliendo la versione Più. Per i nuovi clienti che accreditano stipendio/pensione oppure che registrano entrate per almeno 1.000 euro al mese c'è la possibilità di sfruttare il conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi, senza vincoli sulla liquidità che sarà, quindi, sempre disponibile. Per tutte le condizioni sull'offerta e per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di ING, accessibile di seguito.

Conto Corrente Arancio: la promo è da cogliere al volo

Con la promozione in corso è possibile aprire Conto Corrente Arancio e sfruttare interessi al 4% per 12 mesi andando a impostare l'accredito di stipendio/pensione oppure registrando entrate per almeno 1.000 euro al mese.

Con questi requisiti, inoltre, è possibile aprire la versione Più di Conto Corrente Arancio andando ad azzerare il canone. Questa versione, inoltre, consente di richiedere la carta di credito senza costi aggiuntivi (e con plafond di 1.500 euro incrementabile).

In più c'è la carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l'area euro e ci sono anche i bonifici istantanei gratuiti. I clienti ING possono richiedere la carta prepagata a canone zero.

L'offerta di ING, quindi, permette di accedere a:

un conto a zero spese con possibilità di operare in modo completo e senza commissioni con prelievi e bonifici e di sfruttare un'offerta di carte completa

con possibilità di operare in modo completo e senza commissioni con prelievi e bonifici e di sfruttare un'offerta di carte completa un tasso di interesse del 4% lordo annuo per 12 mesi sui depositi senza vincoli, in modo da incrementare la liquidità in eccesso ottenendo un guadagno netto significativo (su depositi fino a 50.000 euro)

Per aprire il conto basta seguire la procedura online tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.