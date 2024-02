Conto Corrente Arancio a canone zero? Ecco come ottenerlo

Se stai cercando un modo per gestire al meglio il tuo denaro senza dover affrontare costi bancari eccessivi, ING ha la soluzione ideale per te. Con l'offerta Conto Corrente Arancio, puoi ottenere una serie di vantaggi senza precedenti, inclusi canone, prelievi e bonifici gratuiti per 12 mesi.

Ecco tutti i vantaggi del conto di ING

Il vantaggio più interessante offerto da ING è il canone gratuito per il primo anno di apertura del Conto Corrente Arancio. Questo significa che per un intero anno non dovrai preoccuparti di alcuna spesa mensile legata al mantenimento del tuo conto corrente.

E non è tutto: anche dopo il primo anno, il canone rimarrà gratuito se soddisferai determinate condizioni. Come? Sottoscrivendo il Modulo Zero Vincoli e accreditando stipendio, pensione o una cifra per almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, al termine del periodo promozionale, il canone ammonterà a due euro al mese.

Modulo Zero Vincoli ti permette anche di prelevare contante con la carta di debito sia in Italia che in Europa senza alcun costo aggiuntivo. Anche i bonifici SEPA sono gratuiti sia online che tramite il Servizio Clienti. Questi sono soltanto alcuni dei vantaggi riservati ai titolari.

Aprire Conto Corrente Arancio è semplice e completamente online, con firma digitale. Basta seguire pochi semplici passaggi:

Clicca su "Apri Conto Corrente Arancio" per avviare l'iscrizione Se desideri, aggiungi il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento Attiva il Conto Corrente Arancio con un bonifico per iniziare a utilizzarlo immediatamente

Durante il processo di apertura, puoi identificarti con servizio SPID in pochi secondi, senza dover affrontare lunghe attese o chiamate con un operatore.

