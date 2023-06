Conto Corrente a zero spese? Ecco la migliore offerta di oggi

Se stai cercando un conto corrente che ti permetta di risparmiare sulle spese bancarie, non perdere questa occasione unica: Fineco ti offre 12 mesi di canone gratuito se apri un conto adesso. Scopri tutti i vantaggi di questa offerta e come approfittarne subito.

Scopri Fineco: la banca online leader in Italia

Fineco è la banca online leader in Italia, con oltre 1,5 milioni di clienti che hanno scelto la sua semplicità, sicurezza e convenienza. Con Fineco puoi gestire il tuo denaro in modo facile e veloce, grazie alla sua app premiata come la migliore in Europa, al suo sito web intuitivo e ai suoi servizi innovativi.

Aprire un conto Fineco è semplicissimo: ti basta avere un documento di identità, un codice fiscale e uno smartphone. In pochi minuti potrai completare la procedura online e ricevere il tuo codice cliente e la tua password. Da quel momento potrai accedere al tuo conto e iniziare a utilizzare tutti i servizi Fineco.

Ma quali sono i vantaggi di avere un conto Fineco? Ecco alcuni dei motivi per cui dovresti scegliere questa banca:

Zero spese di apertura e chiusura del conto

Zero spese di gestione del conto per i primi 12 mesi

Zero spese per le operazioni online, come bonifici, bollettini e ricariche

Zero spese per il prelievo da qualsiasi sportello in Italia e all’estero

Zero spese per la carta di debito Fineco Card Debit, che ti permette di pagare e prelevare ovunque nel mondo senza commissioni

Zero spese per l’invio delle comunicazioni e degli estratti conto

Zero spese per l’assistenza telefonica, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Inoltre, con Fineco puoi accedere a una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, come:

Conto deposito remunerato al 2% lordo annuo

Conto corrente con fido personalizzato

Carta di credito Fineco Card Credit con cashback fino al 3%

Investimenti in azioni, obbligazioni, fondi, ETF e altri strumenti

Trading online con piattaforma avanzata e commissioni competitive

Mutui e prestiti a tassi vantaggiosi

Assicurazioni vita, casa, auto e salute

Come vedi, Fineco è la soluzione ideale per chi vuole avere un conto corrente a zero spese e tanti servizi a portata di mano. Ma affrettati: questa offerta è valida solo per poco tempo. Cosa aspetti? Apri subito il tuo conto Fineco e approfitta dei 12 mesi di canone gratuito.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com