Conto Corrente a canone zero per tutti con la nuova offerta di BPER

Nell'ambito della nuova iniziativa, il conto corrente di BPER è a canone zero per tutti. L'offerta in corso prevede un canone azzerato fino a 35 anni per gli under 35 e per 3 mesi per gli over 35: il canone mensile del conto resta poi a zero con l'accredito dello stipendio o della pensione, oppure con un bonifico mensile pari o superiore a 1.000 euro.

Il canone del conto online BPER include il canone mensile della carta di debito Plus, i bonifici SEPA online gratuiti, i servizi digitali via app e sito web, i prelievi senza commissioni presso gli ATM del Gruppo BPER e una consulenza dedicata online o in filiale.

La promozione è valida per i nuovi clienti. L'apertura del conto, disponibile su questa pagina del sito BPER, richiede un documento di identità valido, la tessera sanitaria e il proprio smartphone.

Il conto corrente a canone zero di BPER

Uno dei fiori all'occhiello del conto online della banca BPER è la carta di debito Plus inclusa nel canone mensile del conto. Oltre ai prelievi senza costi negli ATM di BPER Banca, si può collegare al portafoglio digitale del proprio smartphone. Un ulteriore vantaggio è l'app SiSalute UP, con sconti fino al 30% sui servizi di assistenza sanitaria. E a proposito di servizi assicurativi, la polizza UnipolSai rimborsa gli eventi a cui non si può partecipare in precedenza acquistati con la carta di debito.

L'altro punto di forza del conto è l'app ufficiale BPER. Disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store, consente si pagare, firmare documenti, monitorare saldo e movimenti ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento della giornata.

Per approfittare della promozione legata al canone mensile del conto online è sufficiente collegarsi a questa pagina del conto BPER. La banca suggerisce di tenere a portata di mano un documento di identità, la tessera sanitaria e il cellulare.

