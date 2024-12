Conto corrente a canone zero con consulente dedicato, ecco l’offerta Credem Link

Conto corrente online, carta di debito Mastercard e servizio di Internet Banking tutto a canone zero; questa l’offerta Credem Link per tutti coloro che cercano una soluzione pratica, affidabile e conveniente. Scopri tutta l'offerta Credem Link.

Credem Link, la banca che si prende cura del tuo benessere finanziario

Aprendo il conto corrente Credem Link (la procedura è semplice, veloce e completamente online) si ha diritto al conto corrente a canone zero al quale è associata una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, anch’essa a canone zero per il primo anno. Una carta con la quale effettuare acquisti online, pagamenti in tutto il mondo (anche con lo smartphone) e prelievi nei vari ATM. In alternativa è disponibile la carta di debito Credemcard su circuito Pagobancomat per avere una soluzione più conveniente per i prelievi presso gli ATM italiani o per pagare rapidamente il pedaggio autostradale.

Con l’App Credem Mobile dedicata o accedendo al portale web si ha un Internet Banking completo e intuitivo con il quale gestire il proprio conto e i vari pagamenti. Dall’app o da PC si possono eseguire bonifici, ricariche, pagamenti di bollettini della pubblica amministrazione, pagamenti F24 semplificato e molto altro in totale sicurezza. Tutte le operazioni, infatti, possono essere confermate tramite riconoscimento biometrico.

Ma l’aspetto forse più importante dell’offerta Credem Link è il modello di banca che non dimentica l’aspetto umano nel rapporto con il cliente. Aprendo il conto, infatti, si può scegliere una consulenza dedicata accessibile o da remoto o prendendo appuntamento in filiale. Per dubbi, informazioni e chiarimenti (così come per valutare l’apertura del Conto Deposito Più che offre un tasso del 4% lordo a scadenza sui propri risparmi) si ha sempre una figura professionale a cui fare riferimento. Aprendo il conto Credem Link la banca è sempre a disposizione per perseguire il benessere finanziario dei propri clienti.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



